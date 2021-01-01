Українцям знову пообіцяли підвищення пенсій





Про це повідомляє



Розмір виплат, вкотре, збільшиться лиш 85 гривень, у результаті чого рівень мінімальної пенсії в Україні досягне 1854 гривень.



Проте зміни торкнуться не лише пенсійних виплат, а й пенсійного віку. У 2022 році уряд збирається збільшити пенсійний вік, який зараз дорівнює 60-ти рокам як для чоловіків, так і для жінок.



Для пенсіонерів-інвалідів першої групи, Міністерстві соцполітики України розробили проект з отримання надбавки до пенсії. Тож вже з 1 липня поточного року мінімальна пенсія для них становитиме 2200 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня 2021 року, на українців чекає новий етап підвищення пенсій. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.Про це повідомляє Перший Діловий. Розмір виплат, вкотре, збільшиться лиш 85 гривень, у результаті чого рівень мінімальної пенсії в Україні досягне 1854 гривень.Проте зміни торкнуться не лише пенсійних виплат, а й пенсійного віку. У 2022 році уряд збирається збільшити пенсійний вік, який зараз дорівнює 60-ти рокам як для чоловіків, так і для жінок.Для пенсіонерів-інвалідів першої групи, Міністерстві соцполітики України розробили проект з отримання надбавки до пенсії. Тож вже з 1 липня поточного року мінімальна пенсія для них становитиме 2200 грн.

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