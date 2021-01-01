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Українцям знову пообіцяли підвищення пенсій

Українцям знову пообіцяли підвищення пенсій
З 1 липня 2021 року, на українців чекає новий етап підвищення пенсій. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє Перший Діловий.

Розмір виплат, вкотре, збільшиться лиш 85 гривень, у результаті чого рівень мінімальної пенсії в Україні досягне 1854 гривень.

Проте зміни торкнуться не лише пенсійних виплат, а й пенсійного віку. У 2022 році уряд збирається збільшити пенсійний вік, який зараз дорівнює 60-ти рокам як для чоловіків, так і для жінок.

Для пенсіонерів-інвалідів першої групи, Міністерстві соцполітики України розробили проект з отримання надбавки до пенсії. Тож вже з 1 липня поточного року мінімальна пенсія для них становитиме 2200 грн.

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Теги: збільшення виплат, пенсії
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