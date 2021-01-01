вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac

В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac
До України 9 травня прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Літак з вакциною успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.

Наразі невідомо, коли Україна отримає решту доз вакцини проти коронавірусу.

"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech",– написав Степанов.

CoronaVac від компанії Sinovac Biotech в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці, співробітники патрульної поліції.

Що відомо про CoronaVac
Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Вводити препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а у березні "Лекхім" (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%.

Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцини Sinovac, прибули в Україну
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac
Сьогодні, 22:30
На Волині найбільше матерів-героїнь, - Указ Президента
Сьогодні, 21:10
У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня
Сьогодні, 20:00
Цьогоріч на фестивалі «Волинська Голландія» діятимуть атракціони
Сьогодні, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський: День пам'яті не замінить 9 травня
08 травень, 21:14
 1
В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac
Сьогодні, 22:30
 0
На Волині найбільше матерів-героїнь, - Указ Президента
Сьогодні, 21:10
 0
У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок
Сьогодні, 20:17
 0
Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8