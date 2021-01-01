В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac
Сьогодні, 22:30
До України 9 травня прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Літак з вакциною успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він зазначив, що загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.
Наразі невідомо, коли Україна отримає решту доз вакцини проти коронавірусу.
"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech",– написав Степанов.
CoronaVac від компанії Sinovac Biotech в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці, співробітники патрульної поліції.
Що відомо про CoronaVac
Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
Вводити препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а у березні "Лекхім" (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%.
Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він зазначив, що загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.
Наразі невідомо, коли Україна отримає решту доз вакцини проти коронавірусу.
"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech",– написав Степанов.
CoronaVac від компанії Sinovac Biotech в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці, співробітники патрульної поліції.
Що відомо про CoronaVac
Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
Вводити препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а у березні "Лекхім" (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%.
Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.
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