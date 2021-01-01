В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac





Про це повідомляє на своїй сторінці у Максим Степанов.



Він зазначив, що загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.



Наразі невідомо, коли Україна отримає решту доз вакцини проти коронавірусу.



"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech",– написав Степанов.



CoronaVac від компанії Sinovac Biotech в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці, співробітники патрульної поліції.



Що відомо про CoronaVac

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.



Вводити препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а у березні "Лекхім" (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%.



Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.



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