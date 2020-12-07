У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
На першому поверсі нового будинку ЖК «Парковий квартал» (м. Ковель) є комерційні приміщення під магазини й офіси. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.
Площа комерційних приміщень - 112,71 та 123,66 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.
ПЛАНУВАННЯ
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.
Як виглядає будівництво, можна переглянути у черговому відеозвіті.
Зверніть також увагу, що в ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Площа комерційних приміщень - 112,71 та 123,66 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.
ПЛАНУВАННЯ
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.
Як виглядає будівництво, можна переглянути у черговому відеозвіті.
Зверніть також увагу, що в ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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