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У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*

У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*
На першому поверсі нового будинку ЖК «Парковий квартал» (м. Ковель) є комерційні приміщення під магазини й офіси. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.

Площа комерційних приміщень - 112,71 та 123,66 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.

ПЛАНУВАННЯ
У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*
У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*
У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*

Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.

Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.

Як виглядає будівництво, можна переглянути у черговому відеозвіті.


Зверніть також увагу, що в ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор

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Теги: Парковий квартал, Ковель, Інвестор
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