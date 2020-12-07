У Ковелі продають приміщення під магазини та офіси.ВІДЕО*





Площа комерційних приміщень - 112,71 та 123,66 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.



ПЛАНУВАННЯ



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.



Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.



Як виглядає будівництво, можна переглянути у черговому відеозвіті.





Зверніть також увагу, що в ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

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