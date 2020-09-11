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Цьогоріч в Україну привезуть 20 мільйонів доз вакцини Pfizer

Цьогоріч в Україну привезуть 20 мільйонів доз вакцини Pfizer
Цього року Україна отримає 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, зокрема 20 мільйонів доз вакцини виробництва Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Українська правда.

«Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer», - сказав Степанов.

Міністр повідомив, що загалом Україна має отримати 42 мільйони доз вакцини у 2021 році, вони вже законтрактовані.

Це 8 мільйонів доз від ініціативи COVAX і 32 мільйони доз вакцин за прямими контрактами між державою Україна та виробниками вакцин.

Зокрема, Україна має отримати 20 млн доз вакцини Pfizer і 10 млн доз вакцини NovaVax – це нова вакцина американської компанії, яка проходить реєстрацію і буде вироблятися в Індії. Також Україна отримує вакцини AstraZeneca та Sinovac (за назвою CoronaVac).

За словами Степанова, 42 млн доз достатньо для вакцинації більшості дорослого населення, але МОЗ хоче довести цю цифру до 48 млн доз для вакцинації 70% дорослих.

Із власником індійського «Serum Institute» досягнуто домовленості щодо збільшення поставок із 10 до 15 млн доз вакцини. Також із китайським виробником «Sinovac» є домовленість про збільшення поставок.

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Теги: Україна, вакцина, Pfizer, коронавірус
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