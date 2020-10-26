Курс валют на 12 травня: долар США суттєво втратив у ціні





Про це повідомляє



Офіційний курс долара та євро



У середу, 12 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,67 гривні, що на 9 копійки менше, ніж в попередній банківський день.



Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 18 копійок більше, ніж днем раніше.



Вартість валюти на міжбанку



Долар – 27,59 – 27,61.

Євро – 33,57 – 33,60.



Готівковий курс валют



Долар: купівля – 27,59 гривні, продаж – 27,78 гривні.

Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,70 гривні.



Прогноз курсу гривні



Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.



МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98.



У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На середу, 12 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро зміцнюються щодо української гривні, тоді як долар почав втрачати позиції на ринку.Про це повідомляє 24 канал У середу, 12 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,67 гривні, що на 9 копійки менше, ніж в попередній банківський день.Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 18 копійок більше, ніж днем раніше.Долар – 27,59 – 27,61.Євро – 33,57 – 33,60.Готівковий курс валютДолар: купівля – 27,59 гривні, продаж – 27,78 гривні.Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,70 гривні.Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98.У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

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