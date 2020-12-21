На території заказника спіймали волинянина, який рибалив на нерестовищі

10 та 11 травня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейди водоймами Самарівської та Заболоттівської ТГ Ковельського району, під час яких зафіксували порушників.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.Так, 10 травня в ході рибоохоронної роботи спільно з інспекторами відділу прикордонної служби «Самари» рибпатрульні викрили грубе порушення правил рибальства. На водоймі, з’єднаній з оз. Оріхівське, поблизу с. Оріхове Самарівської ТГ (Оріхівський гідрологічний заказник) місцевий житель ловив рибу сітним знаряддям лову. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На особу склали протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.Пізніше на тій ж водоймі викрили громадянина, який порушував правила рибальства, а саме рибалив на нерестовій ділянці. На особу оформили два протоколи про адмінправопорушення (порушник відмовлявся назвати справжнє прізвище) та наклали відповідні штрафні санкції.Окрім того, 11 травня державні інспектори рибоохорони обстежили водойми на території заповідного урочища «Озеро Тур». Так, на оз. Турське Заболоттівської ТГ викрили трьох порушників рибальства, які ловили рибу за допомогою трьох сітних знарядь лову. Завдяки оперативності рибоохоронців виловити риби та нанести збитків чоловік не встиг.Оформили протоколи за грубе порушення правил рибальства. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.