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Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння

Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння
Сезон алергій відкритий. Яким чином можна полегшити свій стан і поновити гомеостаз організму, щоб легше переносити симптоми алергії та навіть зміцнити імунітет і захистись від вірусних та застудних респіраторних хвороб.

Про це в коментарі УНН розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.

Так, за словами професора Широбокова, помічним засобом проти симптомів алергії можуть стати самі "винуватці" - рослини, а точніше – біофлавоноїди, які в них містяться.

"Алергічні захворювання лікуються специфічними методами. А біофлавоноїди в комплексі з вітаміном С – це дуже перспективний підхід у лікуванні застуд, який буде корисним і при алергічних захворюваннях. Вони дуже корисні для поновлення гомеостазу — сталості організму. До таких біофлавоноїдів відноситься, до прикладу, кверцетин", - розповів науковець.

Біофлавоноїди містяться у великій кількості у рослинах, в овочах і фруктах, які ми щоденно споживаємо, але через низьку біодоступність із їжі, ці антиоксиданти все-таки краще вживати у медикаментозному вигляді.

"Біофлавоноїди (кверцетин, рутин тощо) можна приймати навіть без призначення лікаря. (…) Ці препарати мають також прямий противірусний ефект. І біофлавоноїди краще працюють в комплексі з вітаміном С", - підкреслив Широбоков.

Доповнення

Додамо, що саме біофлавоноїд кверцетин зараз розглядається для подальшого внесення в протоколи МОЗ як засіб для лікування ковідної пневмонії у складі комплексної терапії.

Саме останні дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) зумовлюють зростання рівня сатурації та прискорення одужання при ковідній пневмонії у порівнянні з пацієнтами контрольної групи.

До того ж, як виявилось, кверцетин ефективно захищає поверхню легеневої тканини та профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легенів.

Довідка

Кверцетин — флавоноїд рослинного походження, що чинить капіляростабілізуючу, антиоксидантну, протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дії.

Міститься в гречаній крупі, цибулі, яблуках, перці, часнику, золотому вусі, червоному винограді, чаї, цитрусових, темній вишні, брусниці, томатах, броколі, бадиллі, малині, чорниці, журавлині, аронії, горобині, обліписі, плодах водяники, плодах опунції, деяких сортах меду (евкаліптовому, чайного дерева), горіхах, цвітній капусті, червоному вині, оливковій олії, жолудях тощо.

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Теги: симптоми, алергія, поради, науковець
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