Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки





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Під час обшуку помешкання їхнього спілка, 24-річного громадянина України, поліція знайшла всі вкрадені речі. Головними трофеями були мобільні телефони. Тепер його звинувачують у у приховуванні краденого.



А двом колишнім працівникам кур’єрської служби висунули 6 обвинувачень у крадіжці. За скоєне усі троє можуть сісти за грати на 5 років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція містечка Жуково (Поморське воєводство) затримала громадян України за крадіжку посилок і переховування вкрадених речей.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на kartuzy.policja.gov.pl, двох українців, які працювали кур’єрами в одній із польських служб доставки, звинувачують у привласненні посилок на суму 18 тис. злотих.Під час обшуку помешкання їхнього спілка, 24-річного громадянина України, поліція знайшла всі вкрадені речі. Головними трофеями були мобільні телефони. Тепер його звинувачують у у приховуванні краденого.А двом колишнім працівникам кур’єрської служби висунули 6 обвинувачень у крадіжці. За скоєне усі троє можуть сісти за грати на 5 років.

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