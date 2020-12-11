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Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки

Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки
Поліція містечка Жуково (Поморське воєводство) затримала громадян України за крадіжку посилок і переховування вкрадених речей.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на kartuzy.policja.gov.pl, двох українців, які працювали кур’єрами в одній із польських служб доставки, звинувачують у привласненні посилок на суму 18 тис. злотих.

Під час обшуку помешкання їхнього спілка, 24-річного громадянина України, поліція знайшла всі вкрадені речі. Головними трофеями були мобільні телефони. Тепер його звинувачують у у приховуванні краденого.

А двом колишнім працівникам кур’єрської служби висунули 6 обвинувачень у крадіжці. За скоєне усі троє можуть сісти за грати на 5 років.




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Теги: крадіжки, Польща, кур'єри, українці
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