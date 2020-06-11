Якою буде «Супернова» на фініші. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
Масштабний, могутній, а головне надійний і затишний дім для кожного її мешканця - такі емоції виникають після перегляду відео із фінальною 3-D моделлю ЖК «Супернова».
Нагадаємо, житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Компанія «Інвестор» будує його із 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир.
ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
Наразі у «Супернові» вже збудовано 5 будинків і ведеться будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Компанія «Інвестор» будує його із 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир.
ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
Наразі у «Супернові» вже збудовано 5 будинків і ведеться будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде «Супернова» на фініші. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:11