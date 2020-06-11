Якою буде «Супернова» на фініші. ВІДЕО*

Масштабний, могутній, а головне надійний і затишний дім для кожного її мешканця - такі емоції виникають після перегляду відео із фінальною 3-D моделлю ЖК «Супернова».Нагадаємо, житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Компанія «Інвестор» будує його із 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир.ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).Наразі у «Супернові» вже збудовано 5 будинків і ведеться будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів.