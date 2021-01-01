Як у Луцьку влітку працюватимуть дитсадки





Про це повідомила очільниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, пишуть



Зі слів головної освітянки, літній період для функціонування закладів дошкільної освіти був особливим щороку.



«Уже другий рік поспіль він триває в умовах пандемії, тож керуємось у своїй діяльності постановою №55 головного санітарного лікаря України. Вона має свої вимоги. Алгоритм дій ми виробили ще перед тим, як відновлювали роботу закладів дошкільної освіти з 3 червня 2020 року. Цей рік не є винятком, оскільки дане питання завжди на контролі в управління освіти та Луцької міської ради. Ми завжди йшли на зустріч батькам у тому, щоб діти були охоплені утриманням закладами дошкільної освіти, тому що навчальний рік у садочках завершується 31 травня, але й у літній період діти перебувають у садках, аби батьки, які не мають або не можуть взяти відпустку в цей період, мали змогу перебувати на роботі», - поінформувала посадовиця.



Утім, як пояснила Зіновія Лещенко, для батьків, яким проблематично взяти відпустку у літній період, умови карантину не допускають діяльності чергових садочків.



«Ми дуже довго думали над тим, як нам організувати діяльність, вивчали питання потреби сімей в розрізі кожного закладу дошкільної освіти. Учора, 13 травня, ми зустрілися на нараді з директорами ЗДО і вивчили ситуацію. Усі без винятку керівники ЗДО отримали завдання до понеділка остаточно сформувати всю картину», - каже начальниця управління освіти.



Тож, в управлінні освіти Луцької міської ради розглядають три моделі функціонування дитячих садочків улітку.



Перша – це почергове функціонування закладів дошкільної освіти у кожному районі. До кінця червня всі садки Луцька функціонуватимуть у звичному режимі. З кінця червня по кінець липня у кожному мікрорайоні функціонуватиме один ЗДО, у той час інші будуть знаходитися на підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. На це є відповідні вимоги санітарного регламенту та закону. Наступна група садків у тому ж мікрорайоні приступить до роботи з кінця липня до кінця серпня. Тобто у вищезгаданий період відновлять роботу ті заклади, у яких з червня по липень проводили ремонтні роботи і навпаки.



«Ми зобов’язані провести ряд робіт, зокрема, із дезинфекції та дезинсекції, а також поточний ремонт системи опалення, водопостачання, а в окремих закладах – і капітальний ремонт», - наголосила головна освітянка.



Друга модель – ймовірно у літній період функціонуватимуть ті 14 закладів дошкільної освіти, де велика кількість дітей з подачі батьків заявлена у потребі утриманням садочками у липні.



«При цьому вимагати довідку з місця роботи від батьків ніхто не має права – це некоректно», - заначила Зіновія Лещенко.



Третя модель – дати змогу з 1 липня по 12 серпня всім садочкам одночасно зробити ремонтні роботи.



«Чесно кажучи, ми трошки розгублені й опрацьовуємо різні варіанти вирішення ситуації. Позиція міської влади – йти назустріч людям і зробити все для того, щоб батьки мали змогу працювати, якщо не перебувають у відпустках. Тому ми дали час колективам дитсадків опитати батьків до понеділка, 17 травня. А вже у понеділок, володіючи загальною картиною, ми визначимо, яка із моделей буде доречною, аби не було порушень тих законодавчих вимог, які є на сьогоднішній час, а саме: постанови №55 головного санітарного лікарня України, законодавчої бази що стосується підготовки ЗДО до осінньо-зимового періоду і нового навчального року. По-третє, важливо врахувати потреби батьків. Але найперше – це турбота про дитину», - акцентувала посадовиця.



Натомість, зі слів Зіновії Лещенко, заклади дошкільної освіти з прилеглих до Луцька територій не працюватимуть влітку взагалі.



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