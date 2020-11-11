ФК «Волинь» вдома впевнено здолав ФК «Гірник-Спорт»





Про перебіг матчу повідомляє



Звітний поєдинок «Волинь» розпочала у тому ж самому складі, що у матчі проти «Прикарпаття», тільки замість Івана Цюпи в центрі оборони зіграв Максим Войтіховський. У дебюті гри пристрілювався ударом в падінні Амбросій Чачуа, однак на місці був Роман Жмурко.



А вже на 10-й хвилині волиняни втратили супершанс для голу: В’ячеслав Шарпар після подачі Чачуа з котового пробив ударом головою у бокову стійку, а потім не зумів точно добити «кулястого» у ворота. На жаль, після стартового сплеску гостро атакувати у волинян виходило мало, а гості надійно зіграли в обороні та зберегли свої ворота до перерви на замку.



У антракті Василь Сачко зробив потрійну заміну, а свіжі гравці одразу організували хороші гольові шанси для «Волині».



Зокрема, після передачі Євгена Протасова ледь не вискочив віч-на-віч зі Жмурком Олександр Климець, з-під ноги якого в останній момент вибив м’яч захисник. А вже за дві хвилини Сіаваш Хагназарі увірвався у карну зону гостей, м’яч відскочив до Артура Рябова, який потряс поперечину воріт «Гірника-Спорту», а добивання Богдана Оринчака заблокували захисники.



На 60-й хвилині гостей знову врятувала поперечина, цього разу після удару з льоту від Климця з меж карної зони.



Утім, за декілька хвилин «Хрестоносці» таки досягли свого – Протасов подав до штрафного майданчика, Климець головою скинув вздовж лінії воріт, а Оринчак на дальній стійці переправив «кулястого» у ворота – 1:0.



Забивши важливий гол, волиняни віддали суперникам більше ініціативи. Щоправда, крім удару-прострілу з гострого кута від Сергія Романова, з яким упорався Віталій Неділько, особливої гостроти біля воріт «Волині» не було.



Натомість волиняни організували під кінець матчу ще одну гольову атаку – Цюпа відправив у забіг по лівому флангу Олександра Мартинюка, простріл якого в дотик замкнув Богдан Кобзар – 2:0 і перший гол молодого нападника за основну команду цього сезону.



На останніх хвилинах до сітки воріт «Гірника-Спорту» влетів ще й гол від Сіаваша Хагназарі, однак у іранського легіонера «Волині» зафіксували положення поза грою. Незважаючи на це, матч завершився переконливою перемогою нашої команди.



Наступну гру «Волинь» проведе на виїзді – у Києві 21 травня підопічні Василя Сачка зустрінуться із «Оболонню».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 травня, під час матчу 26 туру Першої ліги Чемпіонату України з футболу луцька «Волинь» на домашньому стадіоні виборола перемогу над командою «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Результат поєдинку – 2:0.Про перебіг матчу повідомляє пресслужба ФК«Волинь».Звітний поєдинок «Волинь» розпочала у тому ж самому складі, що у матчі проти «Прикарпаття», тільки замістьв центрі оборони зіграв. У дебюті гри пристрілювався ударом в падінні, однак на місці бувА вже на 10-й хвилині волиняни втратили супершанс для голу:після подачіз котового пробив ударом головою у бокову стійку, а потім не зумів точно добити «кулястого» у ворота. На жаль, після стартового сплеску гостро атакувати у волинян виходило мало, а гості надійно зіграли в обороні та зберегли свої ворота до перерви на замку.У антрактізробив потрійну заміну, а свіжі гравці одразу організували хороші гольові шанси для «Волині».Зокрема, після передачіледь не вискочив віч-на-віч зі Жмурком, з-під ноги якого в останній момент вибив м’яч захисник. А вже за дві хвилиниувірвався у карну зону гостей, м’яч відскочив до, який потряс поперечину воріт «Гірника-Спорту», а добиваннязаблокували захисники.На 60-й хвилині гостей знову врятувала поперечина, цього разу після удару з льоту відз меж карної зони.Утім, за декілька хвилин «Хрестоносці» таки досягли свого –подав до штрафного майданчика, Климець головою скинув вздовж лінії воріт, ана дальній стійці переправив «кулястого» у ворота – 1:0.Забивши важливий гол, волиняни віддали суперникам більше ініціативи. Щоправда, крім удару-прострілу з гострого кута від, з яким упоравсяособливої гостроти біля воріт «Волині» не було.Натомість волиняни організували під кінець матчу ще одну гольову атаку –відправив у забіг по лівому флангу, простріл якого в дотик замкнув– 2:0 і перший гол молодого нападника за основну команду цього сезону.На останніх хвилинах до сітки воріт «Гірника-Спорту» влетів ще й гол від, однак у іранського легіонера «Волині» зафіксували положення поза грою. Незважаючи на це, матч завершився переконливою перемогою нашої команди.Наступну гру «Волинь» проведе на виїзді – у Києві 21 травня підопічні Василя Сачка зустрінуться із «Оболонню».

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