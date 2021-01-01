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У Луцьку відбувся урбан-пленер. Хто прийшов і що малювали? ВІДЕО, ФОТО*

У Луцьку відбувся урбан-пленер. Хто прийшов і що малювали? ВІДЕО, ФОТО*
Перший урбан-пленер Луцька відбувся на території житлового комплексу «Супернова». До створення міських пейзажів долучилися мешканці ЖК, працівники Будівельної компанії «Інвестор» та студенти і працівники кафедри дизайну Волинського національного університету ім. Лесі Українки.


«На «Супернові» особлива атмосфера, тихе місце, немає шуму і транспорту, поруч парк і співають пташки. Людям хочеться тут творити. А малювання напряму пов’язано із будівництвом, це - перші кроки до архітектури, креслення і створення в майбутньому гарних будинків», - поділився враженнями від пленеру директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Хоча за умовами урбан-пленеру не обов’язково було малювати самі будівлі житлового комплексу, всі учасники на своїх полотнах зобразили саме «Супернову».

«Ці будинки справді надихають. Вони незвичайні, виконані в дуже творчому і класному стилі, який нагадує баухаус. Тому ми вирішили взяти участь в пленері і створити щось нове, счасне і класне», - пояснила Катерина Фелістович, студентка факультету культури і мистецтв ВНУ.

Усі створені картини незабаром будуть виставлені на аукціон, а за виручені кошти планують реалізувати іще якусь корисну ініціативу.



Як проходив захід - дивіться у відео:



Подобається творча атмосфера «Супернови»? Звертайся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» і дізнавайся, як сюди заселитися:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Супернова, урбан-пленер, Інвестор
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