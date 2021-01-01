У Луцьку відбувся урбан-пленер. Хто прийшов і що малювали? ВІДЕО, ФОТО*
Сьогодні, 09:45
Перший урбан-пленер Луцька відбувся на території житлового комплексу «Супернова». До створення міських пейзажів долучилися мешканці ЖК, працівники Будівельної компанії «Інвестор» та студенти і працівники кафедри дизайну Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
«На «Супернові» особлива атмосфера, тихе місце, немає шуму і транспорту, поруч парк і співають пташки. Людям хочеться тут творити. А малювання напряму пов’язано із будівництвом, це - перші кроки до архітектури, креслення і створення в майбутньому гарних будинків», - поділився враженнями від пленеру директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Хоча за умовами урбан-пленеру не обов’язково було малювати самі будівлі житлового комплексу, всі учасники на своїх полотнах зобразили саме «Супернову».
«Ці будинки справді надихають. Вони незвичайні, виконані в дуже творчому і класному стилі, який нагадує баухаус. Тому ми вирішили взяти участь в пленері і створити щось нове, счасне і класне», - пояснила Катерина Фелістович, студентка факультету культури і мистецтв ВНУ.
Усі створені картини незабаром будуть виставлені на аукціон, а за виручені кошти планують реалізувати іще якусь корисну ініціативу.
Як проходив захід - дивіться у відео:
Подобається творча атмосфера «Супернови»? Звертайся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» і дізнавайся, як сюди заселитися:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«На «Супернові» особлива атмосфера, тихе місце, немає шуму і транспорту, поруч парк і співають пташки. Людям хочеться тут творити. А малювання напряму пов’язано із будівництвом, це - перші кроки до архітектури, креслення і створення в майбутньому гарних будинків», - поділився враженнями від пленеру директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Хоча за умовами урбан-пленеру не обов’язково було малювати самі будівлі житлового комплексу, всі учасники на своїх полотнах зобразили саме «Супернову».
«Ці будинки справді надихають. Вони незвичайні, виконані в дуже творчому і класному стилі, який нагадує баухаус. Тому ми вирішили взяти участь в пленері і створити щось нове, счасне і класне», - пояснила Катерина Фелістович, студентка факультету культури і мистецтв ВНУ.
Усі створені картини незабаром будуть виставлені на аукціон, а за виручені кошти планують реалізувати іще якусь корисну ініціативу.
Як проходив захід - дивіться у відео:
Подобається творча атмосфера «Супернови»? Звертайся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» і дізнавайся, як сюди заселитися:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину
Сьогодні, 10:22
На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:47
У Луцьку відбувся урбан-пленер. Хто прийшов і що малювали? ВІДЕО, ФОТО*
Сьогодні, 09:45
На Волині за добу – 12 смертей від коронавірусу
Сьогодні, 09:29