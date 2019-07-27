На Волині працівниці банку, яка привласнювала гроші клієнтів, винесли вирок





Такий Андрій Каліщук,



Волинянка Анна Вовк почала працювати в одному з володимир-волинських відділень «Ощадбанку» у березні 2018-го. Жінка обіймала посаду провідної економістки сектору мікро-, малого та середнього бізнесу і, відповідно, мала доступ до даних клієнтів.



3-го жовтня 2019 Анна Вовк вперше створила липове платіжне доручення і таким чином з рахунку одного з клієнтів перевела 22 370 гривень на інший, доступ до якого мала лише вона. Того ж дня жінка зняла 2 850 гривень готівки. Наступного дня економістка повторила операцію і зняла з рахунку того ж клієнта ще 12 630 гривень, цього разу обготівкувавши майже всю суму.



Через півтора місяця, 20-го листопада, крадійка, вочевидь, вирішила перестрахуватись і створила новий рахунок на чуже ім’я. Умовний власник, як йдеться у матеріалах справи, про це не знав. Надалі гроші Анна Вовк перераховувала саме на цю нову картку.



Ще двічі вона зняла гроші з рахунку все того ж клієнта — 22 тисячі за один раз та ще 252 гривні 55 копійок за другий.



Згодом порушниця перейшла на інших клієнтів. І відтоді вона привласнила кошти п’яти окремих підприємців, профспілки центру поштового зв’язку, профспілки Володимир-Волинського педагогічного коледжу, ТзОВ «Казка» і приватного підприємства «Володимир-Волинська заготконтора». Сума вкрадених з жовтня 2019 по травень 2020 грошей становить 447 тисяч 752 гривні 55 копійок.



Зрештою, про злочини стало відомо. У жовтні 2020-го 28-річну Анну Вовк оголосили у розшук. Затримали її аж у січні 2021-го на пропускному пункті «Ягодин», коли вона поверталася з-за кордону рейсовим автобусом. Як стало відомо, весь цей час жінка перебувала у Польщі.



До суду Анна Вовк перебувала під домашнім арештом і встигла повернути в «Ощадбанк» 30 000 гривень, наразі вона має відшкодувати ще 280 100 гривень заявлених за цивільним позовом. Також злочинниці встановили два роки і шість місяців іспитового терміну. Якщо впродовж цього часу вона не вчинить нового злочину, то покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на три роки не застосують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниці «Ощадбанку» у Володимирі-Волинському, яка пів року привласнювала гроші кількох клієнтів, винесли вирок. Жінку засудили до п’яти років позбавлення волі, але встановили 2,5 роки іспитового терміну. Також вона має повернути 310 тисяч гривень, які привласнила.Такий вирок 19-го квітня 2021 року виніс суддя Володимир-Волинського міського суду пише Сила правди.Волинянкапочала працювати в одному з володимир-волинських відділень «Ощадбанку» у березні 2018-го. Жінка обіймала посаду провідної економістки сектору мікро-, малого та середнього бізнесу і, відповідно, мала доступ до даних клієнтів.3-го жовтня 2019 Анна Вовк вперше створила липове платіжне доручення і таким чином з рахунку одного з клієнтів перевела 22 370 гривень на інший, доступ до якого мала лише вона. Того ж дня жінка зняла 2 850 гривень готівки. Наступного дня економістка повторила операцію і зняла з рахунку того ж клієнта ще 12 630 гривень, цього разу обготівкувавши майже всю суму.Через півтора місяця, 20-го листопада, крадійка, вочевидь, вирішила перестрахуватись і створила новий рахунок на чуже ім’я. Умовний власник, як йдеться у матеріалах справи, про це не знав. Надалі гроші Анна Вовк перераховувала саме на цю нову картку.Ще двічі вона зняла гроші з рахунку все того ж клієнта — 22 тисячі за один раз та ще 252 гривні 55 копійок за другий.Згодом порушниця перейшла на інших клієнтів. І відтоді вона привласнила кошти п’яти окремих підприємців, профспілки центру поштового зв’язку, профспілки Володимир-Волинського педагогічного коледжу, ТзОВ «Казка» і приватного підприємства «Володимир-Волинська заготконтора». Сума вкрадених з жовтня 2019 по травень 2020 грошей становить 447 тисяч 752 гривні 55 копійок.Зрештою, про злочини стало відомо. У жовтні 2020-го 28-річну Анну Вовк. Затримали її аж у січні 2021-го на пропускному пункті «Ягодин», коли вона поверталася з-за кордону рейсовим автобусом. Як стало відомо, весь цей час жінка перебувала у Польщі.До суду Анна Вовк перебувала під домашнім арештом і встигла повернути в «Ощадбанк» 30 000 гривень, наразі вона має відшкодувати ще 280 100 гривень заявлених за цивільним позовом. Також злочинниці встановили два роки і шість місяців іспитового терміну. Якщо впродовж цього часу вона не вчинить нового злочину, то покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на три роки не застосують.

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