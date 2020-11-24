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Поблизу Луцька проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обачними

Поблизу Луцька проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обачними
У вівторок, 18 травня, військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.

Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище, йдеться на сайті Боратинської сільської ради.

Мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

Фото - ілюстративне

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Теги: навчальні стрільби, попередження, Городище
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