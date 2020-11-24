Поблизу Луцька проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обачними





Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище,



Мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 18 травня, військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище, йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

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