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На ЗНО зареєстрували 390 тисяч учасників

На ЗНО зареєстрували 390 тисяч учасників
У 2021 році на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 390 тис. учасників.

Така кількість зареєстрованих осіб є одною з найбільших за останні роки. Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише "Газета ua".

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література (250 681), українська мова (126 401), історія України (298 972), математика (291 789).

Місто Київ є лідером за кількістю зареєстрованих учасників.

Серед зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО, випускники минулих років.

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

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Теги: ЗНО, вступ, Україна
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