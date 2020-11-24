На ЗНО зареєстрували 390 тисяч учасників





Така кількість зареєстрованих осіб є одною з найбільших за останні роки. Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише



Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література (250 681), українська мова (126 401), історія України (298 972), математика (291 789).



Місто Київ є лідером за кількістю зареєстрованих учасників.



Серед зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО, випускники минулих років.



У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.



Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 390 тис. учасників.Така кількість зареєстрованих осіб є одною з найбільших за останні роки. Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише "Газета ua" Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література (250 681), українська мова (126 401), історія України (298 972), математика (291 789).Місто Київ є лідером за кількістю зареєстрованих учасників.Серед зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО, випускники минулих років.У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

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