На ЗНО зареєстрували 390 тисяч учасників
Сьогодні, 03:25
У 2021 році на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 390 тис. учасників.
Така кількість зареєстрованих осіб є одною з найбільших за останні роки. Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише "Газета ua".
Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література (250 681), українська мова (126 401), історія України (298 972), математика (291 789).
Місто Київ є лідером за кількістю зареєстрованих учасників.
Серед зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО, випускники минулих років.
У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Така кількість зареєстрованих осіб є одною з найбільших за останні роки. Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише "Газета ua".
Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література (250 681), українська мова (126 401), історія України (298 972), математика (291 789).
Місто Київ є лідером за кількістю зареєстрованих учасників.
Серед зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО, випускники минулих років.
У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гравець з АПЛ отримав українське громадянство
Сьогодні, 04:23
На ЗНО зареєстрували 390 тисяч учасників
Сьогодні, 03:25
Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону
Сьогодні, 02:17
«Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15