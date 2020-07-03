Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО





Про це йдеться на сайті медзакладу.



Флешмоб приурочили до відзначення Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги «EMDAY 2021», який відзначають 27 травня.



"Головний меседж цього дня: «Ми завжди з Тобою!». Цьогоріч служби екстреної медичної допомоги об’єднуються у спільний танець під ритм "Jerusalema Dance Challenge" та долучаються до танцювального флешмобу", - йдеться в повідомленні.



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