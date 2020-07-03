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Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО

Медики волинської «швидкої» драйвово станцювали біля замку Любарта та центрального парку. ВІДЕО
Комунальне підприємство «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради приєдналося до всеукраїнського флешмобу.

Про це йдеться на сайті медзакладу.

Флешмоб приурочили до відзначення Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги «EMDAY 2021», який відзначають 27 травня.

"Головний меседж цього дня: «Ми завжди з Тобою!». Цьогоріч служби екстреної медичної допомоги об’єднуються у спільний танець під ритм "Jerusalema Dance Challenge" та долучаються до танцювального флешмобу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: швидка, медики, флешмоб
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