На приміському маршруті №104 запрацював е-квиток: як оплатити проїзд
Сьогодні, 11:38
З 22 травня 2021 року на приміському маршруті №104 «Луцьк-Кульчин» запрацювала автоматизована система оплати проїзду.
У приміських маршрутках система оплати відрізняється від оплати в міському транспорті, повідомляють на сайті мерії.
Скористатися валідатором доведеться двічі: при вході в транспортний засіб та при виході з нього. Вартість залежатиме від зупинки, на якій пасажир зайшов в автобус та на якій виходить. При вході в автобус спочатку система зніматиме з картки максимальну вартість проїзду на маршруті, а при виході, буде вираховувати вартість фактичної поїздки і решту повертатиме на баланс. Повернення коштів відбувається так само швидко, як і списання, переконують у мерії. Тобто, коли пасажир прикладає картку до валідатора при виході з маршрутки – одночасно йде списання необхідної вартості за проїзд та повернення решти.
У приміських маршрутах працюватиме лише два види оплати – пластикова картка та QR-код через мобільний додаток. Одноразовий квиток та банківська картка не будуть працювати на приміських маршрутках, адже вартість поїздки залежить від відстані.
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У приміських маршрутках система оплати відрізняється від оплати в міському транспорті, повідомляють на сайті мерії.
Скористатися валідатором доведеться двічі: при вході в транспортний засіб та при виході з нього. Вартість залежатиме від зупинки, на якій пасажир зайшов в автобус та на якій виходить. При вході в автобус спочатку система зніматиме з картки максимальну вартість проїзду на маршруті, а при виході, буде вираховувати вартість фактичної поїздки і решту повертатиме на баланс. Повернення коштів відбувається так само швидко, як і списання, переконують у мерії. Тобто, коли пасажир прикладає картку до валідатора при виході з маршрутки – одночасно йде списання необхідної вартості за проїзд та повернення решти.
У приміських маршрутах працюватиме лише два види оплати – пластикова картка та QR-код через мобільний додаток. Одноразовий квиток та банківська картка не будуть працювати на приміських маршрутках, адже вартість поїздки залежить від відстані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На приміському маршруті №104 запрацював е-квиток: як оплатити проїзд
Сьогодні, 11:38