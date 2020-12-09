На приміському маршруті №104 запрацював е-квиток: як оплатити проїзд

З 22 травня 2021 року на приміському маршруті №104 «Луцьк-Кульчин» запрацювала автоматизована система оплати проїзду.У приміських маршрутках система оплати відрізняється від оплати в міському транспорті, повідомляють на сайті мерії.Скористатися валідатором доведеться двічі: при вході в транспортний засіб та при виході з нього. Вартість залежатиме від зупинки, на якій пасажир зайшов в автобус та на якій виходить. При вході в автобус спочатку система зніматиме з картки максимальну вартість проїзду на маршруті, а при виході, буде вираховувати вартість фактичної поїздки і решту повертатиме на баланс. Повернення коштів відбувається так само швидко, як і списання, переконують у мерії. Тобто, коли пасажир прикладає картку до валідатора при виході з маршрутки – одночасно йде списання необхідної вартості за проїзд та повернення решти.У приміських маршрутах працюватиме лише два види оплати – пластикова картка та QR-код через мобільний додаток. Одноразовий квиток та банківська картка не будуть працювати на приміських маршрутках, адже вартість поїздки залежить від відстані.