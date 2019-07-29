На Волині злодійка обікрала магазин





Про це



Учора, 23 травня, близько 15 години, до поліції надійшло повідомлення про пограбування одного із магазинів міста Рожище. Заявниця повідомила, що невідома особа заволоділа декількома речами на загальну суму близько двох тисяч гривень.



На місце події негайно виїхали співробітники сектору кримінальної поліції та група реагування патрульної поліції. Встановили, що пограбування вчинила 56-річна жителька прилеглого села. Для з’ясування всіх обставин зловмисницю затримали, викрадені речі у неї вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище 56-річна жінка обікрала магазин на загальну суму близько двох тисяч гривень.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 23 травня, близько 15 години, до поліції надійшло повідомлення про пограбування одного із магазинів міста Рожище. Заявниця повідомила, що невідома особа заволоділа декількома речами на загальну суму близько двох тисяч гривень.На місце події негайно виїхали співробітники сектору кримінальної поліції та група реагування патрульної поліції. Встановили, що пограбування вчинила 56-річна жителька прилеглого села. Для з’ясування всіх обставин зловмисницю затримали, викрадені речі у неї вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.

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