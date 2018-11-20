Дідусь з Луцька, якого розшукували рідні, помер





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Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що лучанин Андрій Григорук розшукує свого дідуся, який ще 20 травня вийшов з дому і зник.



«20 травня після обіду Марищук Ювеналій (Віктор) Григорович, 13 червня 1943 року народження, уродженець села Окорськ Локачинського району, нині мешканець Луцька вийшов з дому та не повернувся. Відомо, що чоловік переніс інсульт та має погану пам’ять і вимову», – повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 77-річного лучанина, який 20 травня цього року пішов з дому і не повернувся, знайшли у психіатричній лікарні. Чоловік помер сьогодні, 25 травня, вранці.Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіли рідні лучанина.Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що лучанинвийшов з дому і зник.«20 травня після обіду Марищук Ювеналій (Віктор) Григорович, 13 червня 1943 року народження, уродженець села Окорськ Локачинського району, нині мешканець Луцька вийшов з дому та не повернувся. Відомо, що чоловік переніс інсульт та має погану пам’ять і вимову», – повідомили у пресслужбі поліції Волині.

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