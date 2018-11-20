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Дідусь з Луцька, якого розшукували рідні, помер

Дідусь з Луцька, якого розшукували рідні, помер
77-річного лучанина, який 20 травня цього року пішов з дому і не повернувся, знайшли у психіатричній лікарні. Чоловік помер сьогодні, 25 травня, вранці.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіли рідні лучанина.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що лучанин Андрій Григорук розшукує свого дідуся, який ще 20 травня вийшов з дому і зник.

«20 травня після обіду Марищук Ювеналій (Віктор) Григорович, 13 червня 1943 року народження, уродженець села Окорськ Локачинського району, нині мешканець Луцька вийшов з дому та не повернувся. Відомо, що чоловік переніс інсульт та має погану пам’ять і вимову», – повідомили у пресслужбі поліції Волині.

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Теги: Луцьк, смерть, розшук
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