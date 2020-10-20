Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу

В Одесі 20-23 травня відбувся чемпіонат України з французького боксу САВАТ серед дорослих, юніорів, молоді, кадетів та юнаків у розділі «Комба» та «Ассо».На змаганнях вдало виступили спортсмени з Волині, здобувши 3 медалі у розділі комба, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Зокрема, золоту медаль виборов учень КЗ КДЮСШ імені Є.Кондратовича, у ваговій категорії до 65 кг. Тренує чемпіонаБронзові нагороди здобули вихованці ДЮСШ Луцької міської радиу ваговій категорії до 56 кг тау ваговій категорії до 80 кг. Тренує призерівЗауважують, що Вдовиченка Романа відібрали до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з французького боксу САВАТ.