Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу
Сьогодні, 18:45
В Одесі 20-23 травня відбувся чемпіонат України з французького боксу САВАТ серед дорослих, юніорів, молоді, кадетів та юнаків у розділі «Комба» та «Ассо».
На змаганнях вдало виступили спортсмени з Волині, здобувши 3 медалі у розділі комба, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, золоту медаль виборов учень КЗ КДЮСШ імені Є.Кондратовича Вдовиченко Роман, у ваговій категорії до 65 кг. Тренує чемпіона Віталій Тимофєєв.
Бронзові нагороди здобули вихованці ДЮСШ Луцької міської ради Скочиляс Тарс у ваговій категорії до 56 кг та Хвищук Богдан у ваговій категорії до 80 кг. Тренує призерів Микола Мордик.
Зауважують, що Вдовиченка Романа відібрали до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з французького боксу САВАТ.
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На змаганнях вдало виступили спортсмени з Волині, здобувши 3 медалі у розділі комба, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, золоту медаль виборов учень КЗ КДЮСШ імені Є.Кондратовича Вдовиченко Роман, у ваговій категорії до 65 кг. Тренує чемпіона Віталій Тимофєєв.
Бронзові нагороди здобули вихованці ДЮСШ Луцької міської ради Скочиляс Тарс у ваговій категорії до 56 кг та Хвищук Богдан у ваговій категорії до 80 кг. Тренує призерів Микола Мордик.
Зауважують, що Вдовиченка Романа відібрали до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з французького боксу САВАТ.
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