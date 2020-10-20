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Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу

Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу
В Одесі 20-23 травня відбувся чемпіонат України з французького боксу САВАТ серед дорослих, юніорів, молоді, кадетів та юнаків у розділі «Комба» та «Ассо».

На змаганнях вдало виступили спортсмени з Волині, здобувши 3 медалі у розділі комба, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Зокрема, золоту медаль виборов учень КЗ КДЮСШ імені Є.Кондратовича Вдовиченко Роман, у ваговій категорії до 65 кг. Тренує чемпіона Віталій Тимофєєв.

Бронзові нагороди здобули вихованці ДЮСШ Луцької міської ради Скочиляс Тарс у ваговій категорії до 56 кг та Хвищук Богдан у ваговій категорії до 80 кг. Тренує призерів Микола Мордик.

Зауважують, що Вдовиченка Романа відібрали до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з французького боксу САВАТ.
Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу
Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу
Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу


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Теги: бокс, збірна, Волинь, чемпіонат
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