На Волині була одна з найнижчих явок на ЗНО з англійської
Сьогодні, 23:01
Волинь у порівнянні з іншими областями показала один з найнижчих показників явки школярів на ЗНО з англійської мови.
Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 129 073 осіб, що становить 88,2 % від загальної кількості зареєстрованих.
60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлення у них ознак ГРЗ. 78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.
Порівнюючи з іншими областями Волинь увійшла в 10-ку з найнижчим показником явки. Волинська область зайняла 17 місце. Явка волинських школярів на пункти проведення ЗНО становила 86,29%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 129 073 осіб, що становить 88,2 % від загальної кількості зареєстрованих.
60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлення у них ознак ГРЗ. 78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.
Порівнюючи з іншими областями Волинь увійшла в 10-ку з найнижчим показником явки. Волинська область зайняла 17 місце. Явка волинських школярів на пункти проведення ЗНО становила 86,29%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині була одна з найнижчих явок на ЗНО з англійської
Сьогодні, 23:01
«Старий Луцьк» програв «Кривбасу» і втратив «бронзу»
Сьогодні, 22:25
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня
Сьогодні, 20:00