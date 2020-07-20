На Волині була одна з найнижчих явок на ЗНО з англійської

Волинь у порівнянні з іншими областями показала один з найнижчих показників явки школярів на ЗНО з англійської мови.Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 129 073 осіб, що становить 88,2 % від загальної кількості зареєстрованих.60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлення у них ознак ГРЗ. 78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.Порівнюючи з іншими областями Волинь увійшла в 10-ку з найнижчим показником явки. Волинська область зайняла 17 місце. Явка волинських школярів на пункти проведення ЗНО становила 86,29%.