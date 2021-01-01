Побічні ефекти від вакцинації в українців: дані по кожній вакцині
Сьогодні, 04:06
Усього в 1% випадків вакциновані проти коронавірусу люди повідомляли про побічні реакції. У МОЗ сформували статистичні дані про такі повідомлення по кожній вакцині окремо.
Про це повідомив "Державний експертний центр МОЗ України".
Результати моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 українці можуть побачити у форматі інфографіки.
Фахівці проаналізували весь період проведення вакцинації в Україні – 4 місяці (з 24 лютого до 24 травня).
- У графіці можна сортувати інформацію про випадки НППІ (несприятливі події після імунізації) по кожній вакцині.
- А також подивитися частоту несприятливих випадків (простими словами – побічних реакцій) у чоловіків та жінок окремо. Є там й інші цікаві фільтри.
У підсумку ж після майже мільйона введених доз дані такі: повідомлень про НППІ було 1436, що становить менше за 1% від кількості щеплень.
Скільки побічних реакцій було по кожній вакцині
- 0,22% – після вакцини CoviShield (AstraZeneca).
- 0,049% – після вакцини CoronaVac (Sinovac).
- 0,034% – після вакцини Comirnaty (Pfizer та BioNTech).
- 0,083 % – після вакцини AstraZeneca (AstraZeneca).
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Про це повідомив "Державний експертний центр МОЗ України".
Результати моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 українці можуть побачити у форматі інфографіки.
Фахівці проаналізували весь період проведення вакцинації в Україні – 4 місяці (з 24 лютого до 24 травня).
- У графіці можна сортувати інформацію про випадки НППІ (несприятливі події після імунізації) по кожній вакцині.
- А також подивитися частоту несприятливих випадків (простими словами – побічних реакцій) у чоловіків та жінок окремо. Є там й інші цікаві фільтри.
У підсумку ж після майже мільйона введених доз дані такі: повідомлень про НППІ було 1436, що становить менше за 1% від кількості щеплень.
Скільки побічних реакцій було по кожній вакцині
- 0,22% – після вакцини CoviShield (AstraZeneca).
- 0,049% – після вакцини CoronaVac (Sinovac).
- 0,034% – після вакцини Comirnaty (Pfizer та BioNTech).
- 0,083 % – після вакцини AstraZeneca (AstraZeneca).
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