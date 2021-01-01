Побічні ефекти від вакцинації в українців: дані по кожній вакцині





Про це



Результати моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 українці можуть побачити у форматі інфографіки.



Фахівці проаналізували весь період проведення вакцинації в Україні – 4 місяці (з 24 лютого до 24 травня).



- У графіці можна сортувати інформацію про випадки НППІ (несприятливі події після імунізації) по кожній вакцині.



- А також подивитися частоту несприятливих випадків (простими словами – побічних реакцій) у чоловіків та жінок окремо. Є там й інші цікаві фільтри.



У підсумку ж після майже мільйона введених доз дані такі: повідомлень про НППІ було 1436, що становить менше за 1% від кількості щеплень.



Скільки побічних реакцій було по кожній вакцині

- 0,22% – після вакцини CoviShield (AstraZeneca).

- 0,049% – після вакцини CoronaVac (Sinovac).

- 0,034% – після вакцини Comirnaty (Pfizer та BioNTech).

- 0,083 % – після вакцини AstraZeneca (AstraZeneca).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усього в 1% випадків вакциновані проти коронавірусу люди повідомляли про побічні реакції. У МОЗ сформували статистичні дані про такі повідомлення по кожній вакцині окремо.Про це повідомив "Державний експертний центр МОЗ України".Результати моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 українці можуть побачити у форматі інфографіки.Фахівці проаналізували весь період проведення вакцинації в Україні – 4 місяці (з 24 лютого до 24 травня).- У графіці можна сортувати інформацію про випадки НППІ (несприятливі події після імунізації) по кожній вакцині.- А також подивитися частоту несприятливих випадків (простими словами – побічних реакцій) у чоловіків та жінок окремо. Є там й інші цікаві фільтри.У підсумку ж після майже мільйона введених доз дані такі: повідомлень про НППІ було 1436, що становить менше за 1% від кількості щеплень.- 0,22% – після вакцини CoviShield (AstraZeneca).- 0,049% – після вакцини CoronaVac (Sinovac).- 0,034% – після вакцини Comirnaty (Pfizer та BioNTech).- 0,083 % – після вакцини AstraZeneca (AstraZeneca).

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