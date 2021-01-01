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Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії
З кожним роком більшої популярності набувають робітничі професії – кухарі, кондитери, швачки, перукарі, візажисти, електрозварники, токарі тощо. Відповідно, спеціалісти у цих галузях отримують гідну заробітну плату та безліч можливостей. Безкоштовно здобути професію можна у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Сьогодні, 28 травня, у стінах Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету відбулась пресконференція, на якій директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів про професійне навчання безробітних.

На початку заходу Роман Романюк зауважив, що робітничі професії є дуже затребуваними на ринку праці та високооплачуваними. На його думку, не потрібно їхати за кордон, адже хороший спеціаліст може отримувати зарплату від 10 до 30 тисяч гривень. Однак, серед українців є певний стереотип, що профтехосвіта – це не престижно.

«Останнім часом багато говорять про професійно-технічну освіту. Сьогодні роботодавці потребують працівників, які мають робітничу професію. Проте зараз модною є вища освіта, тому існує певний дисбаланс між попитом та пропозицією. Ми надаємо послуги з професійного навчання і таким чином – можливість здобути робітничу професію», - каже керівник обласного центру зайнятості.

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


У Волинському обласному центрі зайнятості послуги з професійного навчання надають безкоштовно. Шукачі роботи мають змогу здобувати навчання за 95 робітничими професіями та за понад 250 напрямами підвищення кваліфікації у 11 центрах професійно-технічної освіти по всій Україні.

Безробітний може звернутися до служби зайнятості та отримати робітничу професію як за груповою, так і за індивідуальною формою навчання, пройти короткотермінові курси цільового призначення на замовлення роботодавця. Також у центрі надають послуги з підвищення кваліфікації за основною професією та знання з підприємницької діяльності.

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


Таке навчання є дуже вигідним для отримувача професії, каже очільник Волинського обласного центру зайнятості, бо безробітний отримує не лише можливість безкоштовного навчання, але й фінансову допомогу по безробіттю, компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та за потреби місце проживання у комфортному гуртожитку готельного типу.

До того ж, навчання за професією триває від 2 до 11 місяців, а навчальні програми завжди узгоджують із роботодавцями. Керівник служби зайнятості у Волинській області запевняє, що здобувати професію може кожен, незважаючи на вік, стать та освіту. Викладачі використовують у процесі навчання новітні технології.

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


Лише за перші кілька місяців 2021 року профнавчання отримали 644 особи. Роман Романюк зазначив, що рівень працевлаштування після здобуття освіти становить 98,8%.

Є можливість підвищувати кваліфікацію безпосередньо на робочому місці - це дуже перспективна та приваблива форма як для безробітних, так і для роботодавців, каже Роман Романюк. Стажування передбачає набуття практичних умінь та навичок, які потрібні для бажаної посади. У січні-травні цього року 409 безробітних проходили стажування з подальшим працевлаштуванням у 274 роботодавців.

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


Роман Романюк розповів про цікаві приклади профнавчання серед жінок та чоловіків. Наприклад, серед чоловіків технік-технолог пройшов навчання та став майстром з манікюру, а журналіст – кухарем. Серед жінок є стропальники, трактористки тощо.

Пресконференцію не дарма проводили у Технічному фаховому коледжі ЛНТУ, адже саме зараз безробітні, які стоять на обілку у Волинському обласному центрі зайнятості, розпочали там навчатися на швачок.

У червні також розпочнеться навчання, наразі формують групи. Серед професій - водій, коваль, рибовод, манікюрник, адміністратор, електромонтажник та ще багато інших.

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії


Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

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Теги: Волинь, центр зайнятості, вакансії, робота, навчання, безробітні
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