Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії

З кожним роком більшої популярності набувають робітничі професії – кухарі, кондитери, швачки, перукарі, візажисти, електрозварники, токарі тощо. Відповідно, спеціалісти у цих галузях отримують гідну заробітну плату та безліч можливостей. Безкоштовно здобути професію можна у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.Сьогодні, 28 травня, у стінах Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету відбулась пресконференція, на якій директор Волинського обласного центру зайнятостірозповів про професійне навчання безробітних.На початку заходу Роман Романюк зауважив, що робітничі професії є дуже затребуваними на ринку праці та високооплачуваними. На його думку, не потрібно їхати за кордон, адже хороший спеціаліст може отримувати зарплату від 10 до 30 тисяч гривень. Однак, серед українців є певний стереотип, що профтехосвіта – це не престижно.«Останнім часом багато говорять про професійно-технічну освіту. Сьогодні роботодавці потребують працівників, які мають робітничу професію. Проте зараз модною є вища освіта, тому існує певний дисбаланс між попитом та пропозицією. Ми надаємо послуги з професійного навчання і таким чином – можливість здобути робітничу професію», - каже керівник обласного центру зайнятості.У Волинському обласному центрі зайнятості послуги з професійного навчання надають безкоштовно. Шукачі роботи мають змогу здобувати навчання за 95 робітничими професіями та за понад 250 напрямами підвищення кваліфікації у 11 центрах професійно-технічної освіти по всій Україні.Безробітний може звернутися до служби зайнятості та отримати робітничу професію як за груповою, так і за індивідуальною формою навчання, пройти короткотермінові курси цільового призначення на замовлення роботодавця. Також у центрі надають послуги з підвищення кваліфікації за основною професією та знання з підприємницької діяльності.Таке навчання є дуже вигідним для отримувача професії, каже очільник Волинського обласного центру зайнятості, бо безробітний отримує не лише можливість безкоштовного навчання, але й фінансову допомогу по безробіттю, компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та за потреби місце проживання у комфортному гуртожитку готельного типу.До того ж, навчання за професією триває від 2 до 11 місяців, а навчальні програми завжди узгоджують із роботодавцями. Керівник служби зайнятості у Волинській області запевняє, що здобувати професію може кожен, незважаючи на вік, стать та освіту. Викладачі використовують у процесі навчання новітні технології.Лише за перші кілька місяців 2021 року профнавчання отримали 644 особи. Роман Романюк зазначив, що рівень працевлаштування після здобуття освіти становить 98,8%.Є можливість підвищувати кваліфікацію безпосередньо на робочому місці - це дуже перспективна та приваблива форма як для безробітних, так і для роботодавців, каже Роман Романюк. Стажування передбачає набуття практичних умінь та навичок, які потрібні для бажаної посади. У січні-травні цього року 409 безробітних проходили стажування з подальшим працевлаштуванням у 274 роботодавців.Роман Романюк розповів про цікаві приклади профнавчання серед жінок та чоловіків. Наприклад, серед чоловіків технік-технолог пройшов навчання та став майстром з манікюру, а журналіст – кухарем. Серед жінок є стропальники, трактористки тощо.Пресконференцію не дарма проводили у Технічному фаховому коледжі ЛНТУ, адже саме зараз безробітні, які стоять на обілку у Волинському обласному центрі зайнятості, розпочали там навчатися на швачок.У червні також розпочнеться навчання, наразі формують групи. Серед професій - водій, коваль, рибовод, манікюрник, адміністратор, електромонтажник та ще багато інших.