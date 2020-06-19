Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим





Міністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Про це



«Загалом, людина вважається повністю імунізованою від Covid-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини», – йдеться в повідомленні.



Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.



«Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні – ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби», – йдеться в повідомленні.



У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.



«Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог», – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусуМіністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.«Загалом, людина вважається повністю імунізованою від Covid-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини», – йдеться в повідомленні.Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.«Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні – ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби», – йдеться в повідомленні.У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.«Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог», – йдеться в повідомленні.

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