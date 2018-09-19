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Волинянку у столиці нагородили медаллю «За зцілення людських душ»

Волинянку у столиці нагородили медаллю «За зцілення людських душ»
У Києві на Співочому полі керівницю ГО «Сонце любові» Ольгу Дубінську з Горохова нагородили медаллю за участь у Всеукраїнського онлайн-фестивалю Гідності «Незламні духом».

Про це повідомляє Район.Горохів.

Метою фестивалю було надихнути людей з інвалідністю на пошук нових форм творчості, допомогти їм зміцнити дух та подолати складні життєві обставини та фізичні обмеження. Створити простір взаємодії між людьми з інвалідністю та суспільством. Сприяти інтеграції людей з інвалідністю у суспільстві.

Надати свої роботи учасники могли з 1 листопада до 1 березня 2021 року. Офіційно фестиваль стартував ще 21 листопада 2020року в День Гідності та Свободи. Цими днями відбулося нагородження учасників фестивалю, з якого горохівчанка Ольга Дубінська привезла високу нагороду.

Волинянку у столиці нагородили медаллю «За зцілення людських душ»
Волинянку у столиці нагородили медаллю «За зцілення людських душ»


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Теги: волинянка, нагорода, фестиваль, Київ
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