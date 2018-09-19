Волинянку у столиці нагородили медаллю «За зцілення людських душ»

Ольгу Дубінську з Горохова нагородили медаллю за участь у Всеукраїнського онлайн-фестивалю Гідності «Незламні духом».



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Метою фестивалю було надихнути людей з інвалідністю на пошук нових форм творчості, допомогти їм зміцнити дух та подолати складні життєві обставини та фізичні обмеження. Створити простір взаємодії між людьми з інвалідністю та суспільством. Сприяти інтеграції людей з інвалідністю у суспільстві.



Надати свої роботи учасники могли з 1 листопада до 1 березня 2021 року. Офіційно фестиваль стартував ще 21 листопада 2020року в День Гідності та Свободи. Цими днями відбулося нагородження учасників фестивалю, з якого горохівчанка Ольга Дубінська привезла високу нагороду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Співочому полі керівницю ГО «Сонце любові»з Горохова нагородили медаллю за участь у Всеукраїнського онлайн-фестивалю Гідності «Незламні духом».Про це повідомляє Район.Горохів.

Метою фестивалю було надихнути людей з інвалідністю на пошук нових форм творчості, допомогти їм зміцнити дух та подолати складні життєві обставини та фізичні обмеження. Створити простір взаємодії між людьми з інвалідністю та суспільством. Сприяти інтеграції людей з інвалідністю у суспільстві.Надати свої роботи учасники могли з 1 листопада до 1 березня 2021 року. Офіційно фестиваль стартував ще 21 листопада 2020року в День Гідності та Свободи. Цими днями відбулося нагородження учасників фестивалю, з якого горохівчанка Ольга Дубінська привезла високу нагороду.

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