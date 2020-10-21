У Горохові викрили нелегальну заправку. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Поліцейські викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції у Горохові.
Слідчі під час досудового розслідування кримінального провадження, встановили, що АЗС діяла без належних дозвільних документів. Власник приміщення – 46-річний місцевий житель, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за її місцем розташування, у результаті яких вилучили 2 тонни дизпалива та понад 10 тис. грн. Окрім цього вилучили записи ведення незаконної господарської діяльності та обладнання. Наразі вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Триває слідство.
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Слідчі під час досудового розслідування кримінального провадження, встановили, що АЗС діяла без належних дозвільних документів. Власник приміщення – 46-річний місцевий житель, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за її місцем розташування, у результаті яких вилучили 2 тонни дизпалива та понад 10 тис. грн. Окрім цього вилучили записи ведення незаконної господарської діяльності та обладнання. Наразі вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Триває слідство.
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