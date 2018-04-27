Аварія за участю тролейбуса та маршрутки у Луцьку: деталі ДТП





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Нагадаємо, ДТП трапилася 3 червня в обідню пору на перехресті бульвару Дружби Народів та вулиці Бенделіані.



У момент зіткнення в маршрутці перебували шестеро пасажирів та водій. Тролейбус і маршрутка отримали незначні механічні пошкодження. Зі слів водія автобуса Володимира, травмованих не було.



Як повідомив водій маршрутки, до зіткнення пропускав тролейбус на перехресті.



"Я стояв на місці, вона мене зачепила. Якби вона поворот взяла далі, а так... Там збитків немає ніяких, поправти та й все", – зазначив чоловік.



Пасажирка маршрутки Людмила розповіла: водійка тролейбуса просто не вписалася, коли здійснювала поворот.



"Їй треба було далі. Вона студентка, по-перше, ця водій, їй далі треба було просто круг більший взяти, а вона скосила", – каже пасажарка маршрутного таксі.



Тролейбус їхав за графіком на маршруті № 1. Водійка-стажерка спілкуватися з журналістами відмовилася.



Зі слів головної ревізорки з безпеки руху ЛПЕ Валентини Задерей, водійка тролейбуса правил дорожнього руху дотрималася.



"Вона їхала по головній дорозі, робила поворот ліворуч. Він їхав сюди і каже, що зупинився. Якби зупинився там, ніхто б не зачепив. А він, видно, їхав, не зупинився та в'їхав нам в тролейбус", – зауважила працівниця Луцького підприємства електротранспорту.



На місці працювали патрульні поліцейські, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили подробиці аварії, яка сталася у Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ за участю маршрутки і тролейбуса.Про це інформує "Суспільне Волині" Нагадаємо, ДТП трапилася 3 червня в обідню пору на перехресті бульваруУ момент зіткнення в маршрутці перебували шестеро пасажирів та водій. Тролейбус і маршрутка отримали незначні механічні пошкодження. Зі слів водія автобуса, травмованих не було.Як повідомив водій маршрутки, до зіткнення пропускав тролейбус на перехресті."Я стояв на місці, вона мене зачепила. Якби вона поворот взяла далі, а так... Там збитків немає ніяких, поправти та й все", – зазначив чоловік.Пасажирка маршруткирозповіла: водійка тролейбуса просто не вписалася, коли здійснювала поворот."Їй треба було далі. Вона студентка, по-перше, ця водій, їй далі треба було просто круг більший взяти, а вона скосила", – каже пасажарка маршрутного таксі.Тролейбус їхав за графіком на маршруті № 1. Водійка-стажерка спілкуватися з журналістами відмовилася.Зі слів головної ревізорки з безпеки руху ЛПЕводійка тролейбуса правил дорожнього руху дотрималася."Вона їхала по головній дорозі, робила поворот ліворуч. Він їхав сюди і каже, що зупинився. Якби зупинився там, ніхто б не зачепив. А він, видно, їхав, не зупинився та в'їхав нам в тролейбус", – зауважила працівниця Луцького підприємства електротранспорту.На місці працювали патрульні поліцейські, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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