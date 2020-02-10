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Волинянину, який виготовляв вдома наркотичні засоби, «світить» до 10 років тюрми

Волинянину, який виготовляв вдома наркотичні засоби, «світить» до 10 років тюрми
За незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу судитимуть жителя села Видричі Камінь-Каширського району.

Слідство встановило, що чоловік виготовляв наркотичні засоби, висушуючи рослини конопель, зберігав сировину вдома задля власного вживання, а також надсилав її охочим через поштового оператора, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Під час обшуку в його оселі 1 березня 2021 року працівники поліції виявили й вилучили канабіс. Цей же наркотичний засіб був і в готовій до надсилання клієнту посилці, яку теж вилучили.

Подальшу долю волинянина вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.






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Теги: суд, наркотики, волинянин
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