Волинянину, який виготовляв вдома наркотичні засоби, «світить» до 10 років тюрми

За незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу судитимуть жителя села Видричі Камінь-Каширського району.Слідство встановило, що чоловік виготовляв наркотичні засоби, висушуючи рослини конопель, зберігав сировину вдома задля власного вживання, а також надсилав її охочим через поштового оператора, - пише пресслужба обласної прокуратури.Під час обшуку в його оселі 1 березня 2021 року працівники поліції виявили й вилучили канабіс. Цей же наркотичний засіб був і в готовій до надсилання клієнту посилці, яку теж вилучили.Подальшу долю волинянина вирішуватиме суд.санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.