За понад 5 років волинські патрульні потрапили у пів сотні аварій





Про це Центру журналістських розслідувань



З часу створення управління в області (з грудня 2015 року) до травня 2021 року службові автомобілі побували у 53 дорожньо-транспортних пригодах. Деякі аварії мали трагічні наслідки. Серед таких – ДТП на вулиці Володимирській у Луцьку, яка сталась у липні 2020 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що водій службового автомобіля в’їхав у електроопору. На наступний день від отриманих у аварії травм помер 25-річний поліцейський Олександр Волошин, який був пасажиром машини.



Ще одна аварія з потерпілою трапилась 22-го березня цього року на проспекті Волі. Автомобіль патрульної поліції в’їхав у таксі «Chevrolet Tacuma», яке зупинилось, щоб висадити пасажирку. Через удар дівчина, яка виходила з машини, отримала забій ребра та синець.



ДТП з службовими автомобілями патрульних траплялись і через неуважних водіїв інших транспортних засобів. До прикладу, аварія між «Skoda Kodiaq» та службовою машиною поліцейських на вулиці Рівненській, що трапилась у серпні 2020 року. Водій легковика не пропустив службовий автомобіль, який рухався з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями. Через ДТП машини отримали механічні пошкодження.



За статистикою поліції, з вини патрульних на Волині сталось 18 аварій, 35 – інших учасників дорожнього руху. У ДТП пошкодились автомобілі: «Тоуоtа Ргіus» 2013 року випуску; «Міtsubishi Оutlandeг» 2017 року випуску; «Нуundai Sonata» 2012 року випуску; «Skоdа Rаріd» 2019 року випуску; «Isuzu D-Мах» 2015 року випуску та «Renault Duster» 2020 року випуску.



Причинами аварій за участі службових машин були порушення вимог пунктів 12.1 (стосується швидкості автомобілів) та 13.1 (стосується дистанції, інтервалу та зустрічного проїзду) Правил дорожнього руху. Загалом же у користуванні управління патрульної поліції у Волинській області є 51 автомобіль.



У не пов’язаних з ДТП ситуаціях двічі було пошкоджено «Sкоdа Rаріd» 2019 року випуску та тричі – «Renault Duster» 2020 року випуску.



До слова, загалом на балансі Департаменту патрульної поліції України перебуває 2 406 службових машин. З часу його створення у аваріях було пошкоджено 1 765 автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За майже 5,5 років волинські патрульні потрапили у 53 аварії. Переважно ДТП траплялись через те, що водії перевищували швидкість, не дотримувались потрібної дистанції та інтервалу.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомило у відповіді на запит управління патрульної поліції у Волинській області.З часу створення управління в області (з грудня 2015 року) до травня 2021 року службові автомобілі побували у 53 дорожньо-транспортних пригодах. Деякі аварії мали трагічні наслідки. Серед таких – ДТП на вулиці Володимирській у Луцьку, яка сталась у липні 2020 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що водій службового автомобіля в’їхав у електроопору. На наступний день, який був пасажиром машини.Ще одна аварія з потерпілою трапилась 22-го березня цього року на проспекті Волі.щоб висадити пасажирку. Через удар дівчина, яка виходила з машини, отримала забій ребра та синець.ДТП з службовими автомобілями патрульних траплялись і через неуважних водіїв інших транспортних засобів. До прикладу, аварія між «Skoda Kodiaq» та службовою машиною поліцейських на вулиці Рівненській, що трапилась у серпні 2020 року. Водій легковика не пропустив службовий автомобіль, який рухався з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями. Через ДТП машини отримали механічні пошкодження.За статистикою поліції, з вини патрульних на Волині сталось 18 аварій, 35 – інших учасників дорожнього руху. У ДТП пошкодились автомобілі: «Тоуоtа Ргіus» 2013 року випуску; «Міtsubishi Оutlandeг» 2017 року випуску; «Нуundai Sonata» 2012 року випуску; «Skоdа Rаріd» 2019 року випуску; «Isuzu D-Мах» 2015 року випуску та «Renault Duster» 2020 року випуску.Причинами аварій за участі службових машин були порушення вимог пунктів 12.1 (стосується швидкості автомобілів) та 13.1 (стосується дистанції, інтервалу та зустрічного проїзду) Правил дорожнього руху. Загалом же у користуванні управління патрульної поліції у Волинській області є 51 автомобіль.У не пов’язаних з ДТП ситуаціях двічі було пошкоджено «Sкоdа Rаріd» 2019 року випуску та тричі – «Renault Duster» 2020 року випуску.До слова, загалом на балансі Департаменту патрульної поліції України перебуває 2 406 службових машин. З часу його створення у аваріях було пошкоджено 1 765 автомобілів.

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