На Волині втопився 11-річний хлопчик: у поліції повідомили деталі трагедії
Сьогодні, 10:50
Повідомили деталі трагедії на Волині, де втопився 11-річний хлопчик.
Трагедія трапилася учора, 3 червня, у селі Затурці Володимир-Волинського району. Біля 17 години 11-річний місцевий житель разом із своїм малолітнім товаришем пішли до місцевої водойми.
На ставку, рухаючись містком, у хлопця впало взуття у воду. Намагаючись його дістати, дитина впала у водойму і потонула.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Тіло школяра з дна водойми дістали рятувальники. Під час огляду утопленого слідів насильницької смерті не виявили. Його направили на проведення судово-медичного експертизи.
За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Трагедія трапилася учора, 3 червня, у селі Затурці Володимир-Волинського району. Біля 17 години 11-річний місцевий житель разом із своїм малолітнім товаришем пішли до місцевої водойми.
На ставку, рухаючись містком, у хлопця впало взуття у воду. Намагаючись його дістати, дитина впала у водойму і потонула.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Тіло школяра з дна водойми дістали рятувальники. Під час огляду утопленого слідів насильницької смерті не виявили. Його направили на проведення судово-медичного експертизи.
За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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