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На Волині втопився 11-річний хлопчик: у поліції повідомили деталі трагедії

На Волині втопився 11-річний хлопчик: у поліції повідомили деталі трагедії
Повідомили деталі трагедії на Волині, де втопився 11-річний хлопчик.

Трагедія трапилася учора, 3 червня, у селі Затурці Володимир-Волинського району. Біля 17 години 11-річний місцевий житель разом із своїм малолітнім товаришем пішли до місцевої водойми.

На ставку, рухаючись містком, у хлопця впало взуття у воду. Намагаючись його дістати, дитина впала у водойму і потонула.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Тіло школяра з дна водойми дістали рятувальники. Під час огляду утопленого слідів насильницької смерті не виявили. Його направили на проведення судово-медичного експертизи.

За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: втопився, хлопчик, Затурці
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