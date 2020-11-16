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Конфлікт і ніж у спину: повідомили деталі «дворових розбірок» у Луцьку

Конфлікт і ніж у спину: повідомили деталі «дворових розбірок» у Луцьку
Повідомили деталі інциденту, який трапився у Луцьку на вулиці Федорова. Під час перепалки підліток наніс ножове поранення 21-річному хлопцеві.

Інцидент трапився у п'ятницю близько 19 години. Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила інспекторка Нацполіції області Марина Балдич.

"Розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисника, який наніс ножове поранення 21-річному хлопцю, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесувального кодексу України. Йому – 15 років. Вирішується питання про оголошення підлітку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває", – зазначили в поліції.

Потерпілий зараз знаходиться у лікарні.

Нагадаємо: як стало відомо, компанія підлітків на орендованій квартирі влаштувала гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.

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Теги: Луцьк, інцидент
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Коментарі 1
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