На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон





Контрабандний товар пачкарі збиралися переправити на суміжну сторону за допомогою безпілотного літального апарату. Однак прикордонники, викрили незаконну оборудку, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



Так, сьогодні близько опівночі військовослужбовці відділу «Рівне» виявили в прикордонні безпілотник контрабандистів. Неподалік правоохоронці відшукали й пакунок, у якому знаходилося пів тисячі пачок безакцизних сигарет, підготовлених до переправлення через українсько-польський кордон.



Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби та безпілотник прикордонники передали співробітникам Нацполіції.











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