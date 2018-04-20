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На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон

На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон
Прикордонники Луцького загону припинили чергову спробу переміщення тютюнових виробів до Польщі за допомогою дрона.

Контрабандний товар пачкарі збиралися переправити на суміжну сторону за допомогою безпілотного літального апарату. Однак прикордонники, викрили незаконну оборудку, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Так, сьогодні близько опівночі військовослужбовці відділу «Рівне» виявили в прикордонні безпілотник контрабандистів. Неподалік правоохоронці відшукали й пакунок, у якому знаходилося пів тисячі пачок безакцизних сигарет, підготовлених до переправлення через українсько-польський кордон.

Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби та безпілотник прикордонники передали співробітникам Нацполіції.

На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон
На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон




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Теги: дрон, контрабанда, сигарети
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