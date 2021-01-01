Новий житловий комплекс «Kyiv Sky» пропонує «Smart»-квартири*

«Smart»-квартира – це компактне житло, яке за площею трішки поступається звичайним однокімнатним квартирам, відрізняється плануванням, представляючи собою одну велику кімнату з різними зонами. Водночас, це ніяк не впливає на рівень комфорту.Порівняємо нерухомість типу «smart» зі звичайними квартирами за двома основними критеріями:1. Площа. У смарт-квартир вона коливається в межах 30 м2, у той час як площа стандартних однокімнатних квартир становить 35 м2 і більше.2. Планування. «Smart» не передбачає наявність коридору, кухні та інших окремих приміщень. Усі зони, характерні для повноцінної квартири, розташовані, так би мовити, в одній кімнаті. Але завдяки поділу на різні сектори, мешканці особливого дискомфорту від такого планування не відчувають. Багатьом воно навіть подобається.До основних плюсів компактної житлової нерухомості належать:1. Нижча вартість в порівнянні з однокімнатною квартирою.2. Економія на оплаті ЖКП за рахунок невеликого простору.3. Відсутність перегородок. Це візуально розширює простір, тому навіть за невеликої кількості квадратних метрів мешканці відчувають себе досить комфортно.4. Відсутність просторів, які не використовуються. Кожен квадрат «Smart» -квартири - це корисна площа, яка буде застосовуватися щодня.5. Менші витрати на ремонт.6. Легше інвестувати. Менші разові платежі при оформленні розтермінування.7. Великий вибір компактних меблів для облаштування простору.«Smart»-квартира – це дуже компактне житло, тому важливо розуміти, чи буде вам комфортно жити на 30 квадратних метрах. Підходить «Smart»-квартира: молодій сім’ї без дітей; самотнім людям з дитиною або без; пенсіонерам; студентам, а також молодим людям, які починають самостійне життя.Важливо оцінювати і внутрішні переваги, і спосіб життя самої людини. Наприклад, на невеликій кількості квадратів цілком комфортно будуть себе відчувати люди, які проводять багато часу на роботі або люблять багато подорожувати.Оптимальне рішення для оформлення «Smart»-квартири – мінімалізм. Присутність в обробці світлих відтінків створює відчуття легкості, візуально розширює простір. Замість текстильних об’ємних штор можна облаштувати вертикальні або горизонтальні жалюзі, які не забирають багато простору. Використовувати предмети простих геометричних форм без зайвого декору. Застосовувати меблі трансформери, що відрізняються високою функціональністю та не займають чимало мысця.Компанія «Єврохолдінг» пропонує «Smart»–квартири у новому житловому комплексі «Kyiv Sky» - на вибір є площі від 29,8 кв. м. «Kyiv Sky» – надійна інвестиція, вартість якої тільки зростатиме у майбутньому. «Kyiv Sky» знаходиться поряд з Київським майданом, матиме сучасний благоустрій, якісні панорамні вікна, підземний паркінг, теплий та красивий фасад, і натхнений сад сакур.