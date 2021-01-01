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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 червня
У Волинській області завтра, 10 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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