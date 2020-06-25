На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*





Тут приголомшливі природні умови, які найкраще з-поміж інших варіантів підходять для дозвілля з дітьми та оздоровлення: чудові широчезні пляжі, тепле море з пологим дном, яскраве сонце, віддаленість від промислових об’єктів та великих міст, велика кількість туристичних об’єктів поблизу. До того ж, середня температура повітря на курорті влітку коливається в межах 24-28 градусів тепла, моря – 21-23 теплих градусів.



У Затоці розташовані декілька сотень готелів і баз відпочинку на будь-який смак та гаманець. Не секрет, що пошуки підходящого варіанту забирають чимало часу, та й після бронювання «онлайн» нерідко виникають не зовсім приємні ситуації на кшталт зміни ціни після приїзду на місце. Утім, луцьке



База має велику власну територію із дитячими майданчиками, альтанками, кафе, Wi-Fі, медпунктом, басейном, морськими атракціонами, а також великим парком. Загалом увесь комплекс охопив територію аж у 2 гектари.



Пляж з чистого мілкого піску має довжину 200 метрів і знаходиться відразу за будиночками відпочинку. Він обладнаний безкоштовними тентами, лавками, душовими кабінками та роздягальнями, а також має пологий вхід в море.



Подбали тут і про дозвілля: можна провести час на дискотеці (щовечора жива музика), посмажити шашлики, побавитись із дітьми не майданчиках, пограти у пляжний футбол чи волейбол.



Ціни на відпочинок залежать від зручностей у номерах. У вартість путівки входять:

- перевезення комфортабельним автобусом в обидві сторони;

- проживання (9 діб) та користування інфраструктурою бази;

- 3-разове харчування;

- страхування;

- супровід під час поселення.





На базі можна відпочити як суперекономно, так і з розмахом. Найдешевша ціна путівки для однієї особи становить лише 5450 гривень.



Номер «Стандарт» зі зручностями (душ, умивальник, туалет, кондиціонер, ТВ, холодильник) розташований у двоповерховому корпусі. Тут пропонують 2-, 3- та 4-місне розміщення. Вартість відпочинку – 6450 гривень.



Двомісний номер «Морський» розташований у новому двоповерховому корпусі біля пляжу з гарно облаштованою територією, має всі зручності. Ціна 9 діб релаксу – 6850 гривень.



Номер «Преміум» з усіма зручностями має покращене планування, більше площу і комплектацію. Розраховане таке житло на 2 або 3 людей. Із бонусів – власна веранда. Відпочинок у двомісному номері без харчування обійдеться у 5850 гривень, із харчуванням – 8280 гривень; у тримісному номері без харчування – 5000 гривень, із харчуванням – 7430 гривень.



Окрім того, на базі можна обрати варіант відпочинку у нових бунгало з номером «Комфорт», що вміщає 2 або 3 людей. Котеджі на 6 кімнат мають окремий вхід та власну веранду. Проживання у двомісному номері без харчування обійдеться у 6950 гривень, із харчуванням – 9380 гривень; у тримісному номері без харчування – 5950 гривень, із харчуванням – 8380 гривень.



Виїзди на море з Луцька в Затоку у 2021 році відбуваються: 23.06, 02.07, 11.07, 20.07, 29.07, 07.08, 16.08 о 18:00. До слова, керівник турагенції Віталій Зейко разом



Аби дізнатися деталі і забронювати бажаний відпочинок, телефонуйте:

+38 (099) 327-21-21

+38 (068) 890-21-21

+38 (093) 732-89-46.



Туристична агенція «МіксТур» у фейсбуці – https://www.facebook.com/mixtour.lutsk.ua/



В інстаграмі – https://www.instagram.com/mixtour.lutsk/





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – сезон відпусток. Традиційно чимало українців зокрема й волинян вирішують поїхати на рідне узбережжя Чорного моря, а не за кордон. Курорт Затока давно користується популярністю серед відпочивальників, адже сюди щороку приїжджають тисячі людей з усіх куточків країни. Одна з переваг відпочинку в Затоці – курорт знаходиться за 950 кілометрів від Луцька, тобто лише за ніч в дорозі можна опинитися на омріяному відпочинку.Тут приголомшливі природні умови, які найкраще з-поміж інших варіантів підходять для дозвілля з дітьми та оздоровлення: чудові широчезні пляжі, тепле море з пологим дном, яскраве сонце, віддаленість від промислових об’єктів та великих міст, велика кількість туристичних об’єктів поблизу. До того ж, середня температура повітря на курорті влітку коливається в межах 24-28 градусів тепла, моря – 21-23 теплих градусів.У Затоці розташовані декілька сотень готелів і баз відпочинку на будь-який смак та гаманець. Не секрет, що пошуки підходящого варіанту забирають чимало часу, та й після бронювання «онлайн» нерідко виникають не зовсім приємні ситуації на кшталт зміни ціни після приїзду на місце. Утім, луцьке туристичне агентство «МіксТур» , радить для відпочинку з малюками перевірену локацію на базі в Затоці неподалік від станції «Лиманська». Чому саме її? Це – перша лінія, тут безпечний пляж, проживання у 50 метрах від моря, що відмінно впливає на відновлення організму та поліпшення самопочуття, номери зі зручностями і власними терасами, 3-разове комплексне харчування, а для дітей віком до 7 років пропонують безкоштовний відпочинок.База має велику власну територію із дитячими майданчиками, альтанками, кафе, Wi-Fі, медпунктом, басейном, морськими атракціонами, а також великим парком. Загалом увесь комплекс охопив територію аж у 2 гектари.Пляж з чистого мілкого піску має довжину 200 метрів і знаходиться відразу за будиночками відпочинку. Він обладнаний безкоштовними тентами, лавками, душовими кабінками та роздягальнями, а також має пологий вхід в море.Подбали тут і про дозвілля: можна провести час на дискотеці (щовечора жива музика), посмажити шашлики, побавитись із дітьми не майданчиках, пограти у пляжний футбол чи волейбол.Ціни на відпочинок залежать від зручностей у номерах.- перевезення комфортабельним автобусом в обидві сторони;- проживання (9 діб) та користування інфраструктурою бази;- 3-разове харчування;- страхування;- супровід під час поселення.На базі можна відпочити як суперекономно, так і з розмахом. Найдешевша ціна путівки для однієї особи становить лише 5450 гривень.зі зручностями (душ, умивальник, туалет, кондиціонер, ТВ, холодильник) розташований у двоповерховому корпусі. Тут пропонують 2-, 3- та 4-місне розміщення. Вартість відпочинку – 6450 гривень.Двоміснийрозташований у новому двоповерховому корпусі біля пляжу з гарно облаштованою територією, має всі зручності. Ціна 9 діб релаксу – 6850 гривень.з усіма зручностями має покращене планування, більше площу і комплектацію. Розраховане таке житло на 2 або 3 людей. Із бонусів – власна веранда. Відпочинок у двомісному номері без харчування обійдеться у 5850 гривень, із харчуванням – 8280 гривень; у тримісному номері без харчування – 5000 гривень, із харчуванням – 7430 гривень.Окрім того, на базі можна обрати варіант відпочинку у нових бунгало з, що вміщає 2 або 3 людей. Котеджі на 6 кімнат мають окремий вхід та власну веранду. Проживання у двомісному номері без харчування обійдеться у 6950 гривень, із харчуванням – 9380 гривень; у тримісному номері без харчування – 5950 гривень, із харчуванням – 8380 гривень.Виїзди на море з Луцька в Затоку у 2021 році відбуваються: 23.06, 02.07, 11.07, 20.07, 29.07, 07.08, 16.08 о 18:00. До слова, керівник турагенціїразом із дружиною та малюком щороку відпочиває на базі наприкінці серпня. Тому все без перебільшень перевірено на собі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію