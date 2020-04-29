На Сході внаслідок обстрілу загинув український військовий





Про це повідомляє штаб ООС.



Протягом поточної доби, 11 червня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.



Окрім того, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.



"У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту ПІВДЕННЕ російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.Про це повідомляє штаб ООС.Протягом поточної доби, 11 червня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.Окрім того, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру."У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту ПІВДЕННЕ російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію