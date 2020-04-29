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На Сході внаслідок обстрілу загинув український військовий

На Сході внаслідок обстрілу загинув український військовий
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє штаб ООС.

Протягом поточної доби, 11 червня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Окрім того, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

"У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту ПІВДЕННЕ російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, війна, Схід, український військовий
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