13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, також День швейної машинки і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
Сьогодні святкує день народження заступник начальника управління Національної поліції на Волині, полковник поліції Сергій Козак (на фото).
Також Інформаційне агентство ВолиньPost вітає з особистим святом заступника начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександра Лук'янчука.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху, кохання, злагоди й достатку.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Вітаємо усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, любові та радості від життя.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
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Сьогодні святкує день народження заступник начальника управління Національної поліції на Волині, полковник поліції Сергій Козак (на фото).
Також Інформаційне агентство ВолиньPost вітає з особистим святом заступника начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександра Лук'янчука.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху, кохання, злагоди й достатку.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Вітаємо усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, любові та радості від життя.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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