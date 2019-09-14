Головний гастрономічний фестиваль Луцька – повертається



Про це повідомили організатори фесту на



"Знаємо, знаємо, ми давно не давали про себе знати і ви вже мабуть встигли подумати багато чого різного про нас!

Так, у нас були непрості часи (як і на усій земній кулі минулого року), що дало багато приводів і часу для роздумів, а головне для натхнення, - пишуть організатори. - Тому ми спішимо поділитись чудовою новиною - Lutsk Food Fest повертається в Луцький замок вже на початку вересня цього року! Буде кілька гучних анонсів і багато новинок! Слідкуйте за нами і будьте здорові!"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку вереня цього року відомий луцький гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest знову кликатиме гостей у замок Любарта на смачне дійство.Про це повідомили організатори фесту на сторінці у Фейсбук."Знаємо, знаємо, ми давно не давали про себе знати і ви вже мабуть встигли подумати багато чого різного про нас!Так, у нас були непрості часи (як і на усій земній кулі минулого року), що дало багато приводів і часу для роздумів, а головне для натхнення, - пишуть організатори. - Тому ми спішимо поділитись чудовою новиною - Lutsk Food Fest повертається в Луцький замок вже на початку вересня цього року! Буде кілька гучних анонсів і багато новинок! Слідкуйте за нами і будьте здорові!"

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