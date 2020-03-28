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Водій, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся умовним

Водій, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся умовним
В обласному центрі Волині судили водія ВАЗ, який на смерть збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Луцький міськрайонний суд призначив винуватцю ДТП три роки умовного покарання.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Аварія трапилася 2 листопада минулого року на вулиці Полонківській у вечірню пору. Водій ВАЗ 2101, перевищивши допустиму швидкість у населених пунктах, допустив наїзд на чоловіка, який з велосипедом перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід отримав травми несумісні з життям.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та попросив вибачення у потерпілих. Відзначимо, що потерпілі не наполягали на суворому покаранні, обвинувачений виплатив їм 150 тисяч гривень.

Врахувавши всі обставини, суд призначив водію покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного.

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП, суд
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