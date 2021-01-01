Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другій половині гри команди видали справжню гольову феєрію.на 52-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а на 59-йподвоїв перевагу збірної Нідерландів.Здавалося б, що на цьому і все, адже господарі мали значну перевагу протягом всього матчу. Але на 75-й хвилиністворив справжній шедевр, забивши у своєму фірмовому стилі. А уже за 4 хвилинизрівняв рахунок. Українці дещо вирівняли гру, тана 85-й хвилині все ж приніс перемогу Нідерладам.Чемпіонат Європи-2020 з футболуГрупа С1 тур, 13 червняНідерланди - Україна 3:2 (0:0)Голи: 1:0 - 52, 2:0 - 592:1 - 75, 2:2 - 79 -3:2 - 85