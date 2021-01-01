Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
Сьогодні, 00:00
Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.
Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другій половині гри команди видали справжню гольову феєрію. Велнайдум на 52-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а на 59-й Вергхорст подвоїв перевагу збірної Нідерландів.
Здавалося б, що на цьому і все, адже господарі мали значну перевагу протягом всього матчу. Але на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко створив справжній шедевр, забивши у своєму фірмовому стилі. А уже за 4 хвилини Роман Яремчук зрівняв рахунок. Українці дещо вирівняли гру, та Дамфріс на 85-й хвилині все ж приніс перемогу Нідерладам.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
1 тур, 13 червня
Нідерланди - Україна 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Велнайдум, 2:0 - 59 Вергхорст, 2:1 - 75 Ярмоленко, 2:2 - 79 - Яремчук, 3:2 - 85 Дамфріс.
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Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другій половині гри команди видали справжню гольову феєрію. Велнайдум на 52-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а на 59-й Вергхорст подвоїв перевагу збірної Нідерландів.
Здавалося б, що на цьому і все, адже господарі мали значну перевагу протягом всього матчу. Але на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко створив справжній шедевр, забивши у своєму фірмовому стилі. А уже за 4 хвилини Роман Яремчук зрівняв рахунок. Українці дещо вирівняли гру, та Дамфріс на 85-й хвилині все ж приніс перемогу Нідерладам.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
1 тур, 13 червня
Нідерланди - Україна 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Велнайдум, 2:0 - 59 Вергхорст, 2:1 - 75 Ярмоленко, 2:2 - 79 - Яремчук, 3:2 - 85 Дамфріс.
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