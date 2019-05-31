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Українців чекає новий податок на землю

Українців чекає новий податок на землю
Кабінет міністрів України пропонує ввести новий податок на землю.

Так, для земельних ділянок, які використовуються дачними та садовими кооперативами, але не оформлені офіційно, хочуть ввести мінімальне податкове зобов'язання.

Про це пише Агробізнес.

Розмір податку залежатиме від грошової оцінки і буде розраховуватися за формулою - з урахуванням коефіцієнту індексації. Ділянки, які не матимуть грошової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною державною ставкою.

Крім того, у разі нецільового використання земельних ділянок документ скасовує пільги зі сплати за землю і земельні ділянки, надані установам науки, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу. Вона набирає чинності від 1 липня 2021 року.


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Теги: податок, земля, садові, дачні кооперативи
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