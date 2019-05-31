Українців чекає новий податок на землю





Так, для земельних ділянок, які використовуються дачними та садовими кооперативами, але не оформлені офіційно, хочуть ввести мінімальне податкове зобов'язання.



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Розмір податку залежатиме від грошової оцінки і буде розраховуватися за формулою - з урахуванням коефіцієнту індексації. Ділянки, які не матимуть грошової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною державною ставкою.



Крім того, у разі нецільового використання земельних ділянок документ скасовує пільги зі сплати за землю і земельні ділянки, надані установам науки, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.



Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу. Вона набирає чинності від 1 липня 2021 року.





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