У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan
Сьогодні, 11:19
У Луцьку на проспекті Перемоги трапилася ДТП.
Аварія сталась 14 червня близько 6-ї години ранку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили два транспортні засоби з механічними пошкодженнями.
Під час спілкування з учасниками автопригоди, інспектори встановили, що 33-річний водій Renault Logan (білого кольору), не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині дороги та намагався здійснити розворот в забороненому місці.
Внаслідок порушення ПДР, відбулося зіткнення з автомобілем Renault Logan (синього кольору) під керуванням 40-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Від зіткнення Renault Logan (синього кольору) виїхав на тротуар та пошкодив дорожню огорожу.
На щастя, в ДТП ніхто не травмувався.
На учасників ДТП патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. На 33-річного водія — протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а на 40-річного чоловіка — за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.
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Аварія сталась 14 червня близько 6-ї години ранку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили два транспортні засоби з механічними пошкодженнями.
Під час спілкування з учасниками автопригоди, інспектори встановили, що 33-річний водій Renault Logan (білого кольору), не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині дороги та намагався здійснити розворот в забороненому місці.
Внаслідок порушення ПДР, відбулося зіткнення з автомобілем Renault Logan (синього кольору) під керуванням 40-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Від зіткнення Renault Logan (синього кольору) виїхав на тротуар та пошкодив дорожню огорожу.
На щастя, в ДТП ніхто не травмувався.
На учасників ДТП патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. На 33-річного водія — протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а на 40-річного чоловіка — за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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