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У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan

У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan
У Луцьку на проспекті Перемоги трапилася ДТП.

Аварія сталась 14 червня близько 6-ї години ранку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили два транспортні засоби з механічними пошкодженнями.

Під час спілкування з учасниками автопригоди, інспектори встановили, що 33-річний водій Renault Logan (білого кольору), не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині дороги та намагався здійснити розворот в забороненому місці.

Внаслідок порушення ПДР, відбулося зіткнення з автомобілем Renault Logan (синього кольору) під керуванням 40-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Від зіткнення Renault Logan (синього кольору) виїхав на тротуар та пошкодив дорожню огорожу.
На щастя, в ДТП ніхто не травмувався.

На учасників ДТП патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. На 33-річного водія — протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а на 40-річного чоловіка — за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.
У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan
У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan


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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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