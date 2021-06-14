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Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО

Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали візуалізацію урбан-парку, який облаштують на проспекті Молоді у Луцьку.

Фото розмістив на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, урбан-парк включатиме в себе зону для BMX та скейтів, сучасну дитячу ігорову зону та зону для street workout.

Ініціаторами створення такого парку виступили депутати міської ради з фракції «За майбутнє», які й передбачили співфінансування проекту зі своїх депутатських фондів.

За словами мера, цього тижня оголошують процедуру закупівлі та приступають до роботи.

Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО


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Теги: урбан-парк, Луцьк, візуалізація
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