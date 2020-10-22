У Ковелі на пішохідному переході жінка втратила свідомість. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
Ковельчани стали свідками, як на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки чоловік тягнув за собою жінку. Інцидент трапився у неділю, 13 червня, близько 18-ї години.
Підійшовши до пішохідного переходу, жінка втратила свідомість та впала на проїжджу частину. Чоловік відсунув її з дороги і поклав прямо на тротуар, поблизу автовокзалу - пише Ковель.медіа.
Свідки події викликали поліцію. Після правоохоронців приїхала екстрена медична допомога.
Очевидці розповідають, що жінка у свідомість не приходила. Медики поклали її в свою машину, а чоловіка забрали із собою працівники поліції.
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Підійшовши до пішохідного переходу, жінка втратила свідомість та впала на проїжджу частину. Чоловік відсунув її з дороги і поклав прямо на тротуар, поблизу автовокзалу - пише Ковель.медіа.
Свідки події викликали поліцію. Після правоохоронців приїхала екстрена медична допомога.
Очевидці розповідають, що жінка у свідомість не приходила. Медики поклали її в свою машину, а чоловіка забрали із собою працівники поліції.
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