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У Ковелі на пішохідному переході жінка втратила свідомість. ВІДЕО

У Ковелі на пішохідному переході жінка втратила свідомість. ВІДЕО
Ковельчани стали свідками, як на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки чоловік тягнув за собою жінку. Інцидент трапився у неділю, 13 червня, близько 18-ї години.

Підійшовши до пішохідного переходу, жінка втратила свідомість та впала на проїжджу частину. Чоловік відсунув її з дороги і поклав прямо на тротуар, поблизу автовокзалу - пише Ковель.медіа.

Свідки події викликали поліцію. Після правоохоронців приїхала екстрена медична допомога.

Очевидці розповідають, що жінка у свідомість не приходила. Медики поклали її в свою машину, а чоловіка забрали із собою працівники поліції.


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Теги: жінка, свідомість, втрата, Ковель
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