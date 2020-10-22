У Ковелі на пішохідному переході жінка втратила свідомість. ВІДЕО





Підійшовши до пішохідного переходу, жінка втратила свідомість та впала на проїжджу частину. Чоловік відсунув її з дороги і поклав прямо на тротуар, поблизу автовокзалу - пише



Свідки події викликали поліцію. Після правоохоронців приїхала екстрена медична допомога.



Очевидці розповідають, що жінка у свідомість не приходила. Медики поклали її в свою машину, а чоловіка забрали із собою працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчани стали свідками, як на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки чоловік тягнув за собою жінку. Інцидент трапився у неділю, 13 червня, близько 18-ї години.Підійшовши до пішохідного переходу, жінка втратила свідомість та впала на проїжджу частину. Чоловік відсунув її з дороги і поклав прямо на тротуар, поблизу автовокзалу - пише Ковель.медіа. Свідки події викликали поліцію. Після правоохоронців приїхала екстрена медична допомога.Очевидці розповідають, що жінка у свідомість не приходила. Медики поклали її в свою машину, а чоловіка забрали із собою працівники поліції.

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