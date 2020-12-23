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Крадіжки, грабіж та шахрайство: волинянин за вчинення низки злочинів сів у тюрму

Крадіжки, грабіж та шахрайство: волинянин за вчинення низки злочинів сів у тюрму
За вчинення крадіжок, грабежу та шахрайства 46-річний житель Каменя-Каширського на 6 років втрапив за ґрати.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Судимого уже до цього чоловіка визнали винним у скоєнні упродовж 2020 року низки корисливих злочинів: таємного викрадення телефона, телевізора та велосипеда, відкритого викрадення цифрового супутникового телевізійного приймача та інших речей, належних потерпілим.

Крім того, зловживаючи довірою громадянина, зловмисник шахрайським способом заволодів його мобільним телефоном, з яким у подальшому зник із місця події.

Камінь-Каширський районний суд визнав волинянина винним у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, волинянин, тюрма
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