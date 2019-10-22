У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
Сьогодні, 23:13
В рамках святкування Дня молоді у Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди, які відбуватимуться щоп’ятниці з 25 червня по 30 липня о 22:00 у парку Слов’янському.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Наразі відомий розклад сеансів на найближчі три тижні:
- 25.06 кіноманів кличуть на фільм “Джуманджі: поклик джунглів”,
- 2.07 відбудеться кінопоказ фільму “1+1”,
- 9.07 продемонструють стрічку “Вартові Галактики”.
Кіносеанси відбуватимуться за сприятливої погоди. Організатори закликають брати з собою каремати, покривала та гарний настрій. Вхід на кінопоказ вільний.
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Про це повідомляє пресслужба міськради.
Наразі відомий розклад сеансів на найближчі три тижні:
- 25.06 кіноманів кличуть на фільм “Джуманджі: поклик джунглів”,
- 2.07 відбудеться кінопоказ фільму “1+1”,
- 9.07 продемонструють стрічку “Вартові Галактики”.
Кіносеанси відбуватимуться за сприятливої погоди. Організатори закликають брати з собою каремати, покривала та гарний настрій. Вхід на кінопоказ вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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