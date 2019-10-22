У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба



Про це повідомляє пресслужба міськради.



Наразі відомий розклад сеансів на найближчі три тижні:

- 25.06 кіноманів кличуть на фільм “Джуманджі: поклик джунглів”,

- 2.07 відбудеться кінопоказ фільму “1+1”,

- 9.07 продемонструють стрічку “Вартові Галактики”.



Кіносеанси відбуватимуться за сприятливої погоди. Організатори закликають брати з собою каремати, покривала та гарний настрій. Вхід на кінопоказ вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках святкування Дня молоді у Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди, які відбуватимуться щоп’ятниці з 25 червня по 30 липня о 22:00 у парку Слов’янському.Про це повідомляє пресслужба міськради.Наразі відомий розклад сеансів на найближчі три тижні:- 25.06 кіноманів кличуть на фільм “Джуманджі: поклик джунглів”,- 2.07 відбудеться кінопоказ фільму “1+1”,- 9.07 продемонструють стрічку “Вартові Галактики”.Кіносеанси відбуватимуться за сприятливої погоди. Організатори закликають брати з собою каремати, покривала та гарний настрій. Вхід на кінопоказ вільний.

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