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У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба

У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
В рамках святкування Дня молоді у Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди, які відбуватимуться щоп’ятниці з 25 червня по 30 липня о 22:00 у парку Слов’янському.
Про це повідомляє пресслужба міськради.

Наразі відомий розклад сеансів на найближчі три тижні:
- 25.06 кіноманів кличуть на фільм “Джуманджі: поклик джунглів”,
- 2.07 відбудеться кінопоказ фільму “1+1”,
- 9.07 продемонструють стрічку “Вартові Галактики”.

Кіносеанси відбуватимуться за сприятливої погоди. Організатори закликають брати з собою каремати, покривала та гарний настрій. Вхід на кінопоказ вільний.
У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба


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Теги: кіно просто неба, Володимир, парк
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