Юні волиняни здобули 19 медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

У Ковелі з 9 по 13 червня відбувся відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное.У чемпіонаті участь взяли 32 команди з 22 регіонів України. На змаганнях команда Волинської області здобула 6 золотих, 4 срібних та 9 бронзових нагород та посіла 6 командне місце, набравши 1403 очок, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Триразовими чемпіонами стали каноїсти– вихованці Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» таз Шацької ДЮСШ.завоював 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медаль таздобув 1 золоту та 1 одну срібну медаль - каноїсти є учнями Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп».1 золоту та 1 бронзову медалі здобули вихованиці Луцької ОСДЮСШОР «Олімп», байдарочницітаз КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.Каноїстз Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» виборов 2 срібні медалі.Срібною призеркою стала каноїстказ КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.Вихованці Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп», каноїстивиборов 1 срібну та 1 бронзову медаль;1 срібну нагороду.Дворазовими бронзовими призерами стали– каноїсти Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» та Іллюх Ілля з КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.Каноїстказдобула 2 бронзові медалі та байдарочниця Котік Олександра 1 бронзову нагороду. Спортсменки є ученицями КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.