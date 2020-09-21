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Юні волиняни здобули 19 медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

Юні волиняни здобули 19 медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
У Ковелі з 9 по 13 червня відбувся відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное.

У чемпіонаті участь взяли 32 команди з 22 регіонів України. На змаганнях команда Волинської області здобула 6 золотих, 4 срібних та 9 бронзових нагород та посіла 6 командне місце, набравши 1403 очок, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Триразовими чемпіонами стали каноїсти Мельничук Тимофій, Кисіль Іван, Семенюк Ілля – вихованці Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» та Занюк Владислав з Шацької ДЮСШ.

Шейко Олександр завоював 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медаль та Гончарук Роман здобув 1 золоту та 1 одну срібну медаль - каноїсти є учнями Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп».

1 золоту та 1 бронзову медалі здобули вихованиці Луцької ОСДЮСШОР «Олімп», байдарочниці Семерак Вікторія, Кірєєва Катерина та Колеснікова Олександра і Радчук Аріна з КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.

Каноїст Кімлайчук Василь з Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» виборов 2 срібні медалі.Срібною призеркою стала каноїстка Матлах Вікторія з КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.

Вихованці Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп», каноїсти Бензель Назарій виборов 1 срібну та 1 бронзову медаль; Кушнєрук Максим 1 срібну нагороду.

Дворазовими бронзовими призерами стали Мельничук Данило, Змієвський Андрій, Федорук Дмитро – каноїсти Ковельської ОСДЮСШОР «Олімп» та Іллюх Ілля з КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.

Каноїстка Турчин Олександра здобула 2 бронзові медалі та байдарочниця Котік Олександра 1 бронзову нагороду. Спортсменки є ученицями КЗ КДЮСШ ім. Є.Кондратовича.


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Теги: веслування, чемпіонат, Ковель
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