У Луцьку з 17 червня повністю зупинять рух транспорту проспектом Волі





Про це йдеться на сайті Луцькради.



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Інформують, що рух тролейбусів, міських автобусів та приватного транспорту буде здійснюватися вулицею Глушець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, з 17 червня та до закінчення робіт зупинять рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану.Про це йдеться на сайті Луцькради.Інформують, що рух тролейбусів, міських автобусів та приватного транспорту буде здійснюватися вулицею Глушець.

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