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У Луцьку з 17 червня повністю зупинять рух транспорту проспектом Волі

У Луцьку з 17 червня повністю зупинять рух транспорту проспектом Волі
У Луцьку у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, з 17 червня та до закінчення робіт зупинять рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

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Інформують, що рух тролейбусів, міських автобусів та приватного транспорту буде здійснюватися вулицею Глушець.


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Теги: рух, транспорт, Луцьк, Волі, ремонт
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