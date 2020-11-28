Світлина весільного кортежу на Волині 50-х років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:27
Опублікували ретросвітлину весільного кортежу, який їде з села Словатичі до села Суськ. Фото зроблене на початку 50-х років.
Фото розмістили на фейсбук-сторінці "Занесло у село".
На світлині - весільний кортеж везе молоду до молодого.
"То мого хазяїна брат жинився. Брав жинку зі Словатич"... фото - зі старої шухляди баби Зіни з Суська. Волинь. Ківерцівщина. Зіни Дмитрівни Дужич 1943 рн., яка теж десь тут, на цьому возу. Справа біля білого коня. Напнута "рябею хусткєю, бо холоднО". Молода і файна", - йдеться у дописі.
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Фото розмістили на фейсбук-сторінці "Занесло у село".
На світлині - весільний кортеж везе молоду до молодого.
"То мого хазяїна брат жинився. Брав жинку зі Словатич"... фото - зі старої шухляди баби Зіни з Суська. Волинь. Ківерцівщина. Зіни Дмитрівни Дужич 1943 рн., яка теж десь тут, на цьому возу. Справа біля білого коня. Напнута "рябею хусткєю, бо холоднО". Молода і файна", - йдеться у дописі.
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