Світлина весільного кортежу на Волині 50-х років. РЕТРОФОТО





Фото розмістили на фейсбук-сторінці "Занесло у село".



На світлині - весільний кортеж везе молоду до молодого.



"То мого хазяїна брат жинився. Брав жинку зі Словатич"... фото - зі старої шухляди баби Зіни з Суська. Волинь. Ківерцівщина. Зіни Дмитрівни Дужич 1943 рн., яка теж десь тут, на цьому возу. Справа біля білого коня. Напнута "рябею хусткєю, бо холоднО". Молода і файна", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували ретросвітлину весільного кортежу, який їде з села Словатичі до села Суськ. Фото зроблене на початку 50-х років.Фото розмістили на фейсбук-сторінці "Занесло у село".На світлині - весільний кортеж везе молоду до молодого."То мого хазяїна брат жинився. Брав жинку зі Словатич"... фото - зі старої шухляди бабиз Суська. Волинь. Ківерцівщина. Зіни Дмитрівни Дужич 1943 рн., яка теж десь тут, на цьому возу. Справа біля білого коня. Напнута "рябею хусткєю, бо холоднО". Молода і файна", - йдеться у дописі.

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