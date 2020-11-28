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Світлина весільного кортежу на Волині 50-х років. РЕТРОФОТО

Світлина весільного кортежу на Волині 50-х років. РЕТРОФОТО
Опублікували ретросвітлину весільного кортежу, який їде з села Словатичі до села Суськ. Фото зроблене на початку 50-х років.

Фото розмістили на фейсбук-сторінці "Занесло у село".

На світлині - весільний кортеж везе молоду до молодого.

"То мого хазяїна брат жинився. Брав жинку зі Словатич"... фото - зі старої шухляди баби Зіни з Суська. Волинь. Ківерцівщина. Зіни Дмитрівни Дужич 1943 рн., яка теж десь тут, на цьому возу. Справа біля білого коня. Напнута "рябею хусткєю, бо холоднО". Молода і файна", - йдеться у дописі.

Світлина весільного кортежу на Волині 50-х років. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, весільний кортеж, Волинь
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