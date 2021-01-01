Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікуються мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25° тепла.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 16 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікуються мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25° тепла.

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