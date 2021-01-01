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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня
У Волинській області завтра, 16 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікуються мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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