Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікуються мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікуються мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25° тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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